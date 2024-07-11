Ядерный реактор выдержит, даже если его в пике протаранит пассажирский «боинг»!

Энергетика
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Елена Ульянкина, Караганда

Ученые-ядерщики заверили карагандинцев, что АЭС – самые безопасные и экологичные из всех эксплуатируемых в мире электростанций

коллаж из архива «КП», фото автора

Нужна ли Казахстану атомная электростанция? Свои «за» и «против» по этому вопросу государственной важности высказали карагандинцы в ходе общественных слушаний, организованных областным общественным советом.

В Караганду приехали ученые из Национального ядерного цент­ра и Института ядерной физики. В ходе встречи они подробно и доказательно разъяснили собравшимся горожанам, почему ядерная энергия на сегодняшний день является самой чистой из всех известных человечеству. При этом особо остановились на вопросе надежности современных реакторов, оснащенных активными и пассивными дублирующими системами безопасности. При таком уровне защиты возможность техногенных аварий, ведущих к утечке радиации, фактически сведена к нулю.

– В Казахстане в случае принятия положительного решения о строительстве АЭС планируется использовать современные реакторы третьего поколения, – сообщил генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков. – При их проектировании закладывается несколько основных степеней защиты. Одна из них – это корпус реактора, который представляет собой большую стальную колбу. Другая – защитная оболочка, которая состоит из двух кожухов. Один из них железобетонный, толщиной в метр. Он выдержит даже пикирующий таран пассажирского «боинга», поэтому вероятность тяжелых аварий вроде Чернобыля и Фукусимы исключена.

Ученый добавил, что потенциальным местом размещения АЭС выбраны окрестности поселка Улкен, что в Алматинской области. Площадка соответствует всем требованиям, предъявляемым МАГАТЭ к территории дислокации атомного энергообъекта.

Представитель Института ядерной физики РК, который находится в Алматы, Сергей Кис­лицин тоже развеивал мифы, связанные с опасностью атомной энергетики. По его словам, в их институте есть атомный исследовательский реактор. Он экс­плуатируется уже почти 60 лет, но об этом в южном мегаполисе мало кто знает, а если и знает, то не особо задумывается.

Оно и понятно: никаких особых происшествий здесь не случалось и не случится. Реактор останавливали всего один раз – после аварии на Чернобыльской АЭС. Для чего? Чтобы модернизировать, сделать более сейсмоустойчивым.

Кстати, многие казахстанцы почему-то пребывают в уверенности, что в Казахстане нет физиков-ядерщиков. Поэтому, мол, на атомной электростанции, если ее, конечно, построят, некому будет работать. И этот миф Сергей Кислицин также развеял.

Он рассказал, что такие вузы, как КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилева, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, выпускают специалистов для атомно-энергетической отрасли. Эти кадры затем поступают работать в НЯЦ, что в Курчатове. За последнее десятилетие они подготовили свыше 1 000 человек.

Этого более чем достаточно. Ведь для работы на АЭС понадобится примерно 400 ядерщиков. Остальной персонал будет вспомогательным, а значит, для него специального образования не потребуется.

– Разумеется, одной теорети­ческой подготовки будет недос­таточно, – продолжил представитель Института ядерной физики. – Практическая подготовка специалистов ведется на базе нашего института и Нацио­нального ядерного цент­ра, где также есть действующие реакторы. Кроме того, молодые ученые проходят практику и стажировку за границей.

На общественные слушания в Караганду приехали не только ученые, но и специалисты из Министерства энергетики. Они довели до сведения карагандинцев, что в Казахстане существует большой дефицит электроэнергии. И он только увеличивается. Ежегодно потребление растет в среднем на 3%. Действующие ТЭЦ и ГЭС с нагрузкой не справляются. Электроэнергию приходится закупать в соседних государствах.

– Принята стратегия углеродной нейтральности. Мировое сообщество заботится о чистоте окружающей среды, поэтому финансовые институты уже не кредитуют строительство угольных ТЭЦ, – отметила представитель Минэнерго Гульмира Мурсалова. – Весь мир нацелен на развитие «зеленых» технологий, в том числе и атомной энергетики. Наше Правительство рассматривает возможность строительства атомной электростанции с двумя энергетическими блоками общей мощностью до 2 800 мегаватт.

Выслушав ученых и энергетиков, к микрофону стали подходить жители Караганды. Многие из них высказались за атомную энергию.

– Мы в курсе нынешней плачевной ситуации в энергетике. Дефицит электроэнергии доходит до 1 500 мегаватт, – заметил председатель правления Палаты энергоаудиторов, энергоменеджеров и энергоэкспертов Казахстана Марат Есекин. – Нужно эту проб­лему срочно решать. Конечно, можно сделать ставку на ВИЭ. Но это нестабильный источник энергии. Если нет солнечного света или ветра, то нет и электроэнергии. Тогда как АЭС стабильна на протяжении десятилетий. Считаю, за ней наше будущее.

Инициативу строительства АЭС поддержал и предприниматель Василий Климаков. Он сделал акцент на том, что нехватка электроэнергии сдерживает развитие промышленности. Бизнес не может получить техус­ловия на подключение к сетям, потому что область испытывает нехватку энергетических мощностей. А значит, не вводятся в строй новые предприятия, не создаются рабочие места.

– Свет и тепло от атомной электростанции дойдет до каждого дома, – сказал бизнесмен. – Мы все будем получать от нее благо. Из 200 стран только в 35 есть АЭС. Давайте станем 36-м государством, где будут использовать энергию мирного атома. Пора переходить на позиции здравого расчета!

С речами выступали и те, кто не то чтобы скептически, но с опаской относится к идее строительства АЭС. Их главный ар­гумент – боязнь утечки радиации из-за аварии, подобной той, что почти 40 лет назад произошла на Чернобыльской АЭС.

Позавчерашние страхи... Уже и век сменился, и нет той страны, и ядерные реакторы в разы стали совершеннее. На дворе эпоха цифровизации, искусственного интеллекта. Но, видимо, это понятно не всем.

Конечно, последнее слово в этой дискуссии – за жителями Казахстана. Недавно Глава государства Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что вопрос строительства АЭС будет вынесен на республиканский референдум, который пройдет нынешней осенью.

#строительство #ТЭЦ #Караганда #ученые #энергетика #АЭС #слушания

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