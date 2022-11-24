"Ядовитые слюни Соловьева" – сенатор Кул-Мухаммед о скандальных заявлениях по российскому ТВ

В кулуарах Сената Парламента Казахстана председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал выступления российского эксперта на телеканале "Россия 1" на ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Скриншот с видео t.me/senate_kz

Отметим, что один из гостей российского общественно-политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" назвал Казахстан "следующей проблемой после Украины".

"Соловьев давно стал персоной нон грата во многих странах мира и сейчас возглавляет всевозможные санкционные черные списки. Поэтому загнанный в угол Соловьев бросается на всех подряд и брызжет ядовитыми слюнями. В прошлом на государственном канале «Россия» он открыто предлагал «долбануть» бомбами Алматы, от которых пришел в ужас даже гость его программы – депутат Госдумы Онищенко. На фоне всеобщего неприятия он сам часто выступает или гостей своей программы подталкивает, подначивает на скандальные, подстрекательские заявления. Причем всё это происходит в прямом эфире и в очень истеричной форме", – сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

По мнению сенатора, заявление российского политолога Дмитрия Дробницкого о том, что "следующей проблемой может стать Казахстан, потому что там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы", можно интерпретировать как прямую угрозу в адрес нашей страны.

"Можно было бы не обращать внимания на мнение низкопробного эксперта-фантаста Дробницкого, он же писатель Максим Жуков, если оно не прозвучало бы в эфире государственного канала дружеской нам России, с которой мы состоим в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. Поскольку подобные акцентированные, целенаправленные выпады российских политиков давно стали системными на шоу Соловьева, то они теперь уже, безусловно, заслуживают предметного реагирования со стороны федеральных властей России", – уверен сенатор.

Кул-Мухаммед напомнил, что Казахстан является независимым государством.

"И пора Соловьеву и ему подобным политиканам понять эту очевидную истину и научиться считаться с новой геополитической реальностью", – заявил он.