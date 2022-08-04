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Экономика , Налоги
Январские беспорядки: разъяснения по компенсации и налогам дали в КГД

Компенсация от государства, полученная предпринимателями, понесшими убытки во время январских событий, освобождается от уплаты подоходного налога. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана, передает Kazpravda.kz.

В КГД пояснили, что законом от 11 июля 2022 года внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс, которые регламентируют порядок налогообложения при возмещении имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения.

«Новый подпункт 28) пункта 1 статьи 241 Налогового кодекса предусматривает исключение из совокупного годового дохода (корректировка СГД) суммы денег, полученных субъектом малого и среднего предпринимательства на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма временная и действует с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.

Также подпункт 17) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса дополнен новым абзацем, предусматривающим исключение из доходов, подлежащих обложению индивидуальным подоходным налогом, выплаты за счет средств бюджета в соответствии с законодательством Казахстана в виде возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма введена ретроспективно, с 1 января 2022 года», – разъяснили в комитете.

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели – субъекты малого и среднего бизнеса – вправе корректировать совокупный годовой доход в случае получения денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период ЧП. Такую корректировку можно применять, если есть решение комиссии, созданной акиматом, и субъект включен в реестр данной комиссии.

«Кроме того, внесено дополнение в подпункт 2) пункта 2 статьи 404 Налогового кодекса в части неприменения корректировки суммы налога на добавленную стоимость (НДС), относимого в зачет (уменьшения зачета), в случае порчи, утрате товаров также в период чрезвычайного положения. Дополнение вводится в действие с 1 января 2022 года», – добавили в ведомстве.

Предусматривается и требование по наличию у субъекта малого и среднего предпринимательства подтверждающих документов о факте порчи, утрате товара в результате чрезвычайной ситуации или в период ЧП и отражения сведений по такой порче, утрате товаров в налоговом регистре.

«Таким образом, в случае получения субъектом малого и среднего предпринимательства денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения, по решению комиссии, созданной местным исполнительным органом, при включении такого субъекта в реестр, формируемый указанным местным исполнительным органом, получатель денег производит корректировку суммы НДС, ранее отнесенного в зачет по таким товарам», – отметили в КГД.

При этом сумма корректировки НДС, относимого в зачет, отражается в декларации по НДС за налоговый период, в котором наступили случаи порчи, утраты товара.

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