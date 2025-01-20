Японские компании готовы импортировать казахстанских лошадей

Фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК состоялась встреча с представителями посольства Японии в Казахстане и японских компаний Sojitz Foods Corporation и Senko Farm, передает Kazpravda.kz

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов экспорта казахстанских лошадей в Японию, процедур согласования протокола для экспорта живых лошадей, включая вопросы ветеринарно-санитарного контроля.

«Казахстанская сторона подчеркнула готовность к сотрудничеству и оказанию всесторонней поддержки в экспорте. Стороны отметили важность оперативного обмена информацией и строгого соблюдения международных стандартов», – сообщили в МСХ.

Министерство сельского хозяйства продолжает активную работу по поддержке отечественных производителей и оказанию содействия в выходе их продукции на новые экспортные рынки.