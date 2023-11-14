Японский опыт – в наши школы Свежий выпуск 14 ноября 2023 г. 5:10 264 Любовь Доброта, Туркестанская область Пока в регионе строят десятки новых учебных заведений по программе «Комфортная школа», педагоги изучают японский опыт системы среднего образования. фото из архива "КП" Делегация работников просвещения отправилась в Японию, чтобы узнать, как построена система школьного образования в стране, и перенять прогрессивные методики для внедрения в школах области. Обучающий семинар организован при поддержке Института национальной политики в области образования министерства образования Японии. Пятнадцать педагогов и организаторов системы образования области приняли участие в обучающем семинаре, мастер-классах японских экспертов, побывали в ряде школ, посетили уроки. В программу также включено обучение у профессора Тошия Чичибу, ведущего научного сотрудника Института национальной политики в области образования. Казахстанцы ознакомились с историей становления современной японской системы образования. Профессор Университета Васэда Юмико Оно рассказал о методике преподавания в японских школах. Один из дней семинара проходил непосредственно на базе школы в Йокогаме. Членов делегации включили в исследовательские классы по интегрированному обучению по методике Lesson Study, а также привлекли к работе исследовательских групп японских учителей. Участники обучения получили ответы не только на вопросы, касающиеся содержания и методик японского образования, но и административного управления, педагогической коллективной культуры, мотивации и траектории профессионального развития учителей, формирования патриотического сознания учащихся и даже изучали систему решения хозяйственных вопросов в школах Японии. Итогом поездки стало налаживание совместной исследовательской работы Центра развития образования Туркестанской области и японского Института национальной политики в области образования. #делегация #Образование #Япония #педагоги #опыт