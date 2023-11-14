Японский опыт – в наши школы

Делегация работников просвещения отправилась в Японию, чтобы узнать, как построена сис­тема школьного образования в стране, и перенять прогрессивные методики для внедрения в школах области. Обучающий семинар организован при поддержке Инс­титута национальной политики в области образования министерства образования Японии.

Пятнадцать педагогов и организаторов системы образования области приняли участие в обучаю­щем семинаре, мастер-классах японских экспертов, побывали в ряде школ, посетили уроки. В программу также включено обу­чение у профессора Тошия Чичибу, ведущего научного сотрудника Института национальной политики в области образования.

Казахстанцы ознакомились с историей становления современной японской системы образования. Профессор Университета Васэда Юмико Оно рассказал о методике преподавания в японских школах. Один из дней семинара проходил непосредственно на базе школы в Йокогаме. Членов делегации включили в исследовательские классы по интегрированному обучению по методике Lesson Study, а также привлекли к работе исследовательских групп японских учителей.

Участники обучения получили ответы не только на вопросы, касающиеся содержания и методик японского образования, но и административного управления, педагогической коллективной культуры, мотивации и траектории профессионального развития учителей, формирования патриотического сознания учащихся и даже изучали систему решения хозяйственных вопросов в школах Японии.

Итогом поездки стало налаживание совместной исследовательской работы Центра развития образования Туркестанской области и японского Института национальной политики в облас­ти образования.