Ярмарка ремесленников и «Наурыз базары» пройдут в Астане

С 21 по 23 марта на площадке выставочного центра EXPO будет работать ярмарка ремесленников с участием ведущих мастеров из ближнего и дальнего зарубежья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как отмечается, в столицу Казахстана съедутся ювелиры, гончарных дел мастера, специалисты по керамике, камню и чеканке, эксперты по ковроткачеству, изготовители народных музыкальных инструментов из Турции, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Татарстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана.

Участники ярмарки «Наурыз базары» представят богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шёлка, сувениров.

Также в рамках праздника будет функционировать продовольственная ярмарка, где для горожан будет доступна свежая продукция от крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны.

Кроме того, в программе «Наурыз базары» запланирован фестиваль восточной кухни, где астанчане и гости города смогут отведать Наурыз көже, горячий плов, баурсаки и другие национальные праздничные блюда от лучших заведений столицы.

В городской администрации добавили, что также предусмотрено проведение праздничных концертов, массовых соревнований по национальным видам спорта, open space зоны для творчества, где будут представлены рисование, гончарное искусство, игра на казахских национальных инструментах, лепка. Для юных гостей организуют национальные игры: аркан тарту, асык ату, тогыз кумалак и многое другое.

Ярмарка будет работать три дня: 21 марта с 13:00 до 18:00, 22 и 23 марта - с 09:00 до 18:00.