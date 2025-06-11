Языковая политика: инновации и современные подходы

Қазақ тілі
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Для обсуждения этих вопросов из всех регионов страны в Жетысу съехались ученые, педагоги, государственные служащие.

фото областного управления общественного развития

В Талдыкоргане готовились к приему гостей: во Дворце языков для них была организована презентация проектов по изучению языков, среди которых – познавательные передачи телеканала «Жетісу» – «Сіз білесіз бе?» и «Сөзтүзер». Оценили участники семинара и платформу для обучения языкам, разработанную областным учебно-методическим центром «Тіл».

В работе семинара принял участие председатель Комитета языковой политики Минис­терства науки и высшего образования Ербол Тлешов. С докладом о значимости государственного языка в научной и образовательной среде выступил ректор Жетысуского университета им. И. Жансугурова Ермек Борибаев.

О роли языковой политики в развитии общества в своем выступлении говорил руководитель управления общественного развития Кызылординской области Руслан Каюпов. Доктор PhD Жетысуского университета Рима Абдуалиева рассказала об инновационных подходах использования искусственного интеллекта в адаптации математической терминологии к казахскому языку.

Интересной была презентация исполняющей обязанности ученого секретаря НАО «Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова Даны Оспановой о применении ИИ-технологий для развития казахского языка в цифровом пространстве. Учитель казахского языка и литературы школы Alpamys School из Астаны, победитель республиканского конкурса «Мемлекеттік тіл – Тәуелсіздік құрметі» Инга Гросс подняла тему сохранения национальных ценностей через поддержку и продвижение казахского языка.

По итогам семинара прошла панельная сессия, в ходе которой состоялся обмен мнениями.

#Талдыкорган #казахский язык #қазақ тілі #государственный язык #семинар

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