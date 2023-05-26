Языковой практикум

Колонка обозревателей
52
Москау Зарина

Вот и подходит к концу наш первый год учебы в школе, можно, что называется, подводить итоги.

В сентябре для своего первоклассника мы выбрали казахскую школу, при том что ребенок русскоговорящий. Оправдались ли ожидания и стал ли он говорить на родном языке? Или все страхи сбылись и учеба ему не далась?

Отдавая сына в казахскую школу, я надеялась, что языковая среда поможет ему, но понимала – нужны будут дополнительные усилия.

Я не ошиблась, среда помогла, но с нашей стороны потребовались не просто усилия, а полное включение в процесс. Первым делом мы заручились поддерж­кой учителя. Я встречалась с педагогом много раз, спрашивала, уточняла, делилась. Нам повезло: учитель проявила неравнодушие и в целом заняла дружественную позицию.

В классе таких, как мой сын, оказалось еще несколько детей. Педагог посоветовал, да и я понимала, что без репетитора нам будет сложно. При всем обилии центров развития и продленного дня найти такой, который бы подходил нам, было непросто.

В одном были группы только для учеников русских школ, в другом время неудобное для нас, в третьем центре ребенку не понравился… педагог. «Она некрасивая, и мне кажется, что она злая!» – высказал свое мнение сын.

В итоге методом проб и ошибок мы все же нашли хорошую «развивашку». Там уже через месяц мы увидели результаты. Ребенок начал уверенно читать, понимать смысл прочитанного, говорить связно сложными предложениями.

Пришлось перестроить почти все: режим дня, график работы, пересмотреть приоритеты.

Во-первых, мы ввели дома правило – говорить только на родном языке. Следовать ему поначалу было сложно – сила привычки, но со временем мы приучились.

Во-вторых, сказки на ночь теперь я рассказывала исключительно на двух языках. Переводила сама синхронно, позже начала записывать на аудио заранее, чтобы вечером просто включить и дать послушать самому.

В-третьих, обновили детскую библиотеку, купили книжки, сказки, раскраски на казахском языке. Учили стихи, самые простые, самые легкие. Перед заучиванием обязательно переводила и рассказывала, о чем стихотворение. Например, я не просто рассказывала стишок про серого зайку, но и показывала, как он убегал, подпрыгивая, услышав треск. «Ытқып-ытқып – значит высоко подпрыгивая, вот так», – и прыгала насколько могла. Было весело и необычно.

Также купили говорящий Әліппе, он помог практиковаться в аудировании.

В-четвертых, использовали систему поощрений. За каждый даже маленький успех в изучении языка мы дарили сыну подарок. И конечно, хвалили без устали, поддерживали, подбадривали.

В-пятых, включили режим аудирования везде. Покупая фрукты, продукты, одежду, что угодно, сначала называла покупку на казахском языке, а потом просила повторить.

Что мы имеем в сухом остатке сейчас?

За один учебный год сынишка научился понимать казахскую речь, строить осознанный диалог, отвечать на вопросы не только односложными словами, а развернуто. Умеет выразить свои мысли в упрощенном варианте.

Словарный запас пока не так богат, но мы это исправляем. И самая большая гордость – он умеет теперь произносить бата после трапезы. Конечно, пока бата незатейливые, простые, но, слушая их каждый день в его исполнении, я горжусь им, собой и радуюсь тому, что не побоялась и не пошла по пути наименьшего сопротивления, не отдала его в русскую школу. Русский язык он знает неплохо, а знание родного языка обязательно для каждого, кто хочет питать свой ум сокровищами своей нации, да и просто для каждого сознательного человека.

Все колонки автора
#школа #школьники #обучение #язык #қазақ тілі #государственный язык #казахская речь

Популярное

Все
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Уже в июне национальная команда Казахстана по футболу проведет поединки в новой форме
Музей вернул народу имена
Современная депрессия многолика. Как от нее уберечься?
Минздрав бьет тревогу: в Казахстане растет количество подростков, которые курят вейпы
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
На один день стать водолазами довелось журналистам из Алматы
Словно мухи, тут и там ходят фейки по сетям…
Запланированная неэффективность
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
Стоимость социально-значимых продуктов завышали в Жезказгане и Сатпаеве
Синий и желтый
Готовимся к Азиаде
Школа, построенная светлым человеком
Ограниченный выбор
Медики-алашординцы – жертвы политических репрессий
За каждым делом – судьба человека
Обеспечить устойчивость и взаимосвязанность
Чудо прозрения
Было – стало
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
10 школьников отравились в Алматинской области
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Приоритетные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Китая обозначил Токаев
Жанатас был депрессивным городом, пугавшим гостей и наводившим тоску только одним своим внешним видом. А сегодня?
В попытке изнасилования маленькой сестры друга подозревают жителя Жетысу
Казахстан планирует сократить срок прохождения транзита из Китая в Европу через свою территорию до 5 дней
Пьяную актюбинку задержали за прогулку по улице в полицейской форме
Поддельные медицинские сертификаты продавали в Жетысу – видео
Суд вынес приговор 25 участникам январских событий в Алматы
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Было – стало
Отовариться по полной
Переплетение судеб
Вместе тесно. Порознь скучно?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]