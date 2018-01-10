Общество
Юбилей легендарного Кара майора торжественно отметили в Алматы
В Алматы состоялись торжественные мероприятия по случаю 70-летнего юбилея первого командира легендарного мусульманского батальона, выполнявшего интернациональный долг в Афганистане с 1981 по 1984 годы, казахстанского майора Бориса Керимбаева, которого прозвали в афганских горах Кара-майором, сообщает Kazpravda.kz.



Именно он, легендарный "Кара-майор" Борис Токенович, консультировал отдельные инженерно-саперные отряды казахстанского батальона, выполнявшие миротворческую миссию в Республике Ирак и подразделения, несшие службу на таджикско-афганской границе. О его боевых подвигах в Афганистане ходят легенды. Его имя занимает четвертую строку в списке, опубликованной в книге "Спецназ ГРУ СССР". О тех событиях создан художественный фильм "Возвращение в "А" ("Қара майор") .



Торжественное мероприятие прошло в Доме армии Республики Казахстан. Программа включала в себя возложение венков к Вечному огню и памятнику воинам-казахстанцам, погибшим в боевых действиях в Афганистане и в других военных конфликтах.

В числе почетных гостей на юбилее был полковник Хабибджан Холбаев, назначенный командиром 154-го отдельного отряда специального назначения, созданного на основании директив Генерального штаба ВС СССР № 313/02402 от 28 апреля 1979 года и № 314/2/0061 от 24 июня 1979 года на базе 15-й отдельной бригады специального назначения ТуркВО, в Чирчике Ташкентской области Узбекской ССР. Численность личного состава батальона 532 человека. Отбор проходил по всем воздушно-десантным войскам и подразделениям спецназа ГРУ.

Штат "мусульманского батальона" отличался от обычных штатов батальонов специального назначения (бспн), находящихся на территории Советского Союза и состоявших из трех разведывательных рот и отдельных взводов при штабе батальона, наличием дополнительно инженерно-саперной роты, зенитно-артиллерийской группы, роты огневой поддержки и автотранспортной роты. Данные подразделения повышали автономность и огневую мощь батальона. По этой причине также отбирались военнослужащие в мотострелковых войсках, поскольку на вооружение отряда планировалось принять большое количество бронетехники, которая до этого не использовалась в подразделениях специального назначения.



Командиром отряда был назначен майор Хабибджан Холбаев, выпускник Ташкентского общевойскового училища, служивший на тот момент заместителем командира батальона по воздушно-десантной подготовке в 15-й обрспн.

7 декабря 1979 года 154-й ооспн на военно-транспортных самолетах был переброшен из Ташкента на авиабазу под городом Баграм, в 60 километрах севернее Кабула. Все военнослужащие были одеты в военную форму правительственных войск ДРА.

13 декабря отряд, совершив марш, был передислоцирован в непосредственную близость к дворцу Тадж-Бек. Вечером 27 декабря 154-й ооспн совместно с 60 военнослужащими специальных групп "Гром" и "Зенит" участвовал в штурме дворца Амина. При штурме личный состав батальона потерял 7 человек убитыми и 36 ранеными.



"Я очень рад сегодня присутствовать на этом мероприятии среди таких легендарных личностей, командиров мусульманских батальонов - грозу моджахедов полковника Бориса Керимбаева, а также полковника Хабибджана Холбаева. Мы очень гордимся нашими офицерами, которые все годы служат примером для нашей армии, и до сих пор, находясь на заслуженном отдыхе, не сидят, сложа руки, а принимают активное участие в мероприятиях, направленных на воспитание патриотизма у подрастающего поколения, лекциях и беседах с ветеранами войнами афганцами, показательных выступлениях профессиональных спортсменов и массовых соревнованиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне и памяти погибших в Афганистане воинов-интернационалистов", - отметил председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)", гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов.



По его словам, в свое время Керимбаева высоко ценил сам "Лев Панджшера" Ахмад Шах Масуд, назначивший за его голову вознаграждение в миллион долларов.

Мероприятия прошли при участии Министерства обороны и Общественных организаций Казахстана.








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