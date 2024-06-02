Подсудимый попытался покончить с собой после оглашения приговора в Атырау

Мужчина вышел на свободу всего полтора месяца назад; он считает новый приговор несправедливым, передает Kazpravda.kz

Фото: Ақ Жайық

31 мая в зале Атырауского областного суда 40-летний мужчина порезал себе вены ножом для резки бумаги в знак несогласия с решением суда, приговорившим его к лишению свободы сроком на полтора года за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает «Ақ Жайық».

Как выяснилось, это не первая судимость горожанина.

«В процессе развода его 36-летняя супруга подала заявление на мужа, и он был осужден за самоуправство. К сожалению, пресс-служба областного суда не смогла ответить на вопросы, ссылаясь на выходной день», - говорится в публикации.

«Я устал, меня арестовывают снова и снова. Прошло полтора месяца, как я вышел. Никакой справедливости нет, я убью себя», - сказал он.

Сообщается, что мужчина в течение какого-то времени не подпускал к себе полицейских. Потом он был доставлен в областную больницу, а после оказания медпомощи водворен в СИЗО.