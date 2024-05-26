У этнических казахов за рубежом растет спрос на миграционные карты «Ата жолы»

Общество
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На данный момент 250 человек получили консультацию в посольствах и консульствах в 18 странах, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В рамках исполнения поручения главы государства по привлечению в Казахстан профессиональных специалистов и успешных бизнесменов была разработана миграционная карта «Ата жолы». На сегодня она выдана 55 кандасам, 13 из них уже прибыли в республику.

С вернувшимися на историческую родину в рамках проекта встретилась заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова. В ходе встречи кандасы поделились мнениями о проекте и рассказали о планах деятельности в стране. Среди них есть специалисты в сферах здравоохранения, нефти и газа, строительства, образования, ІТ-технологий.

В ходе встречи кандасы отметили, что с огромной радостью восприняли весть о внедрении в стране карт «Ата жолы». Они также рассказали, что другие этнические казахи за рубежом также выражают интерес к данной инициативе.

«Правительство готово оказать поддержку желающим использовать карту «Ата жолы». По вашим предложениям в части усовершенствования проекта будут даны поручения соответствующим госорганам. Меня радует ваше желание внести свой вклад в развитие Казахстана. В связи с этим хочу сказать, что в стране приняты разные отраслевые программы. Считаю, что ваш опыт будет полезен для их реализации», — сказала Тамара Дуйсенова.

Карта «Ата жолы» предоставляется этническим казахам, проживающим за рубежом, на срок до 10 лет. Для ее получения претендент должен соответствовать одному из следующих требований:

– наличие профессии, для обладателей которой установлен упрощенный порядок предоставления гражданства РК;

– наличие у претендента востребованной в Казахстане профессии;

– владение действующим бизнесом, зарегистрированным в стране постоянного проживания или гражданства.

Владельцу карты доступны права на трудоустройство или осуществление предпринимательской деятельности, возможность производить социальные выплаты и получать обслуживание в рамках гарантированного объема медицинской помощи, получать бесплатное среднее образование и т.д. При этом лица, обладающие картой «Ата жолы», не имеют права работать на госслужбе, быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в республиканском референдуме или голосовать на выборах.

Проект реализуется с 2023 года. На данный момент 250 человек получили консультацию в посольствах и консульствах в 18 странах. Карту можно получить через мобильные приложения «Құтты мекен», «E-Qonaq» либо обратившись в посольства Казахстана за рубежом.

#кандасы #репатрианты #миграционные карты «Ата жолы»

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