Незаконные врезки в канализацию и сброс грунтовых вод стали причиной подтопления в Астане

Архивное фото: акимат Астаны

Акимат Астаны разъяснил причину подтопления на двух участках города.

«Подтопление улицы 29/2 в районе ТРЦ «Mega Silk Way» произошло вследствие незаконной врезки и сброса грунтовой воды в сети ливневой канализации по проспекту Хусейн бен Талал строительными организациями. Общий объем незаконного водопонижения производился с мощностью 4 тыс. кубометров в час. В настоящий момент устанавливается собственник, осуществляющий сброс. Материалы будут переданы в природоохранную полицию», - говорится в сообщении.

Между тем, отметили в акимате, работа канализационного коллектора по проспекту Туран и улице Ұлы дала перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, что приводит к его переполнению.

«В том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы, что приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений. Данный объект был построен 16 лет назад. На месте (на перекрестке пр. Туран и Ұлы дала) работают более 40 единиц спецтехники. Ситуация находится под контролем», - отмечается в сообщении.

Акиматом в районе проспекта Туран началось строительство еще одного магистрального канализационного коллектора. Его протяженность составляет восемь километров. Полное завершение строительства магистрального канализационного коллектора планируется осенью текущего года. Часть работ уже завершена.

Кроме того, в 2023 году завершена реализация трех проектов по строительству систем ливневой канализации, в рамках которых построено более 10 км магистральных и разводящих коллекторов ливневой канализации.

В этом году продолжаются работы по пяти проектам ливневой канализации, из которых планируется завершить три. В рамках данных проектов будет проложено более 5 км коллекторов и завершено строительство очистного сооружения в районе нового ж/д вокзала. Также ведется проектирование восьми объектов сетей и сооружений ливневой канализации.

Вместе с тем готовится к разработке технико-экономическое обоснование «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане до 2035 года».

На сегодняшний день система ливневой канализации столицы состоит из 18 очистных сооружений и одногого пруда-накопителя, 610,8 км магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью более 16,7 тыс. га.

В период с 2019 года по 2023 год в городе построено и реконструировано более 400 км сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, девять насосных станций и четыре очистных сооружения.