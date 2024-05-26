Незаконные врезки в канализацию и сброс грунтовых вод стали причиной подтопления в Астане

Столица
53

Ведется поиск стройкомпаний, нарушивших природоохранное законодательство, передает Kazpravda.kz

Архивное фото: акимат Астаны

Акимат Астаны разъяснил причину подтопления на двух участках города.

«Подтопление улицы 29/2 в районе ТРЦ «Mega Silk Way» произошло вследствие незаконной врезки и сброса грунтовой воды в сети ливневой канализации по проспекту Хусейн бен Талал строительными организациями. Общий объем незаконного водопонижения производился с мощностью 4 тыс. кубометров в час. В настоящий момент устанавливается собственник, осуществляющий сброс. Материалы будут переданы в природоохранную полицию», - говорится в сообщении.

Между тем, отметили в акимате, работа канализационного коллектора по проспекту Туран и улице Ұлы дала перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, что приводит к его переполнению.

«В том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы, что приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений. Данный объект был построен 16 лет назад. На месте (на перекрестке пр. Туран и Ұлы дала) работают более 40 единиц спецтехники. Ситуация находится под контролем», - отмечается в сообщении.

Акиматом в районе проспекта Туран началось строительство еще одного магистрального канализационного коллектора. Его протяженность составляет восемь километров. Полное завершение строительства магистрального канализационного коллектора планируется осенью текущего года. Часть работ уже завершена.

Кроме того, в 2023 году завершена реализация трех проектов по строительству систем ливневой канализации, в рамках которых построено более 10 км магистральных и разводящих коллекторов ливневой канализации.

В этом году продолжаются работы по пяти проектам ливневой канализации, из которых планируется завершить три. В рамках данных проектов будет проложено более 5 км коллекторов и завершено строительство очистного сооружения в районе нового ж/д вокзала. Также ведется проектирование восьми объектов сетей и сооружений ливневой канализации.

Вместе с тем готовится к разработке технико-экономическое обоснование «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане до 2035 года».

На сегодняшний день система ливневой канализации столицы состоит из 18 очистных сооружений и одногого пруда-накопителя, 610,8 км магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью более 16,7 тыс. га.

В период с 2019 года по 2023 год в городе построено и реконструировано более 400 км сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, девять насосных станций и четыре очистных сооружения.

#Астана #подтопление #ливневая канализация #ливневка

Популярное

Все
У этнических казахов за рубежом растет спрос на миграционные карты «Ата жолы»
Определились победители Каннского кинофестиваля
Незаконные врезки в канализацию и сброс грунтовых вод стали причиной подтопления в Астане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
На 57 улицах Жезказгана проведут средний ремонт дорог до конца года
Кабмин планомерно осуществляет загрузку отечественных предприятий
Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн
Лидеры Казахстана и ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Большая вода: свыше 61,3 тыс. человек вернулись домой
Italian Open: Швёнтек раздавила Соболенко в финале в Риме
Продвигаются приоритеты председательства Казахстана в ШОС
Elorda Cup: казахстанцы выиграли 14 золотых медалей
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
Капусту с поля за 20 тенге предлагают туркестанские аграрии
Нариман Курбанов завоевал «золото» чемпионата Азии
Паводки: ограничено движение транспорта в двух регионах
Новаторские водные технологии Израиля будут презентованы в Казахстане
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Более 4 млн экспонатов хранятся в фондах казахстанских музеев
В Китае открылась выставка фонда Национального музея Казахстана
Около 5 млрд тенге будет выделено на строительство инженерных сетей в области Ұлытау
На границе с Китаем задержан нелегальный груз перепелиных яиц
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Депутаты Казахстана и СУАР обсудили вопросы межрегиональной торговли

Читайте также

Рекордное количество школ строят в Астане
Школьника-героя Акана Акимжанова поздравили от имени главы …
Столичный район Алматы поделят на две части
Сельхозярмарка возобновляет работу в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]