Динара Закиева: Безопасность и благополучие детей – наша общая цель

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева в соцсетях поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В связи с праздником Динара Закиева обратилась к подписчикам в Instagram. 

«Мы гордимся вами - нашими умными, талантливыми, подающими надежды детьми. Я уверена, что вы станете достойными гражданами нашей страны. От чистого сердца желаю вам интересных и познавательных открытий, счастья, здоровья и благополучия. В Казахстане мы традиционно отмечаем этот торжественный день. Он символизирует наше стремление обеспечить счастье детей. Безусловно, это самая главная ценность в нашей жизни. Мы все должны осознавать, что защита детей, обеспечение их прав и создание благоприятных условий – приоритеты для каждого члена общества! Безопасность и благополучие детей – наша общая цель. Жизнь и безопасность каждого ребенка зависит от взрослых, и прежде всего, от его родителей», – пояснила спикер.

Также она добавила, что родителям всегда помнить о первоочередной ответственности за судьбу детей.

«К сожалению, статистика говорит о том, что часто дети остаются в опасности. Ежедневно 3 детей погибают в результате падения из открытых окон, отравления, травм, в ДТП. Большинство трагедий, связанных с насилием, можно было бы предотвратить при оперативном реагировании. В 70% случаях окружающие просто не среагировали вовремя. Поэтому сегодня призываю  всех взрослых проявлять чуткость и ответственность, стать защитником ребёнка, помочь ему в сложной жизненной ситуации, поддержать и не допустить насилия, жестокости в отношении детей», – заключила Динара Закиева.

 

#дети #безопасность #праздник #Динара Закиева #День зашиты детей

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