Динара Закиева: Безопасность и благополучие детей – наша общая цель

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В связи с праздником Динара Закиева обратилась к подписчикам в Instagram.

«Мы гордимся вами - нашими умными, талантливыми, подающими надежды детьми. Я уверена, что вы станете достойными гражданами нашей страны. От чистого сердца желаю вам интересных и познавательных открытий, счастья, здоровья и благополучия. В Казахстане мы традиционно отмечаем этот торжественный день. Он символизирует наше стремление обеспечить счастье детей. Безусловно, это самая главная ценность в нашей жизни. Мы все должны осознавать, что защита детей, обеспечение их прав и создание благоприятных условий – приоритеты для каждого члена общества! Безопасность и благополучие детей – наша общая цель. Жизнь и безопасность каждого ребенка зависит от взрослых, и прежде всего, от его родителей», – пояснила спикер.

Также она добавила, что родителям всегда помнить о первоочередной ответственности за судьбу детей.