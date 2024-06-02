Назым Кызайбай впервые выступит на Олимпиаде

При этом она дважды побеждала на чемпионатах мира, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

На проходящем в Бангкоке заключительном лицензионном турнире по боксу казахстанка Назым Кызайбай (50 кг) выиграла в поединке 1/4 финала, и взяла, тем самым, путевку на Олимпийские игры, сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта РК.

Наша соотечественница одолела Хянг Су Канг из КНДР - 5:0. Назым уступала после первого раунда, но затем перевернула ход встречи, отправив, к тому же противницу в 3 раунде в нокдаун.

Это первая Олимпиада для двукратной чемпионки мира.

Тем самым, в женском олимпийском турнире по боксу в Париже выступят три казахстанки, кроме Кызайбай, это Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

Всего у Казахстана теперь 57 лицензий.