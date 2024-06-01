Одарённые дети со всего Казахстана посетили Акорду

Фото: УДП РК

В преддверии Международного дня защиты детей в президентском центре управления делами президента РК прошла встреча вице-министра просвещения РК Едила Оспана с лидерами детских движений и детьми-героями, спасшими жизни людей со всех регионов страны «Болашақпен кездесу. Диалог с будущим».

Заслуги отважных ребят были отмечены благодарственными письмами министра просвещения РК, а также вручены памятные подарки. В мероприятии приняли участие порядка 40 детей.

Обращаясь к школьникам Оспан отметил, что государством создаются комфортные и благоприятные условия для детей.

«В этом году мы традиционно собрали самых талантливых и смелых ребят в преддверии Дня защиты детей. Вы – самое ценное, что есть у страны, народа, ваших родителей, потому что вы – наше будущее. Сегодня государством направлены все усилия на создание комфортных условий для воспитания, обучения и развития наших детей. Мы строим школы, детские сады, культурные и спортивные объекты, совершенствуем законодательную базу и обучаем педагогов. Вам нужно лишь стремиться к знаниям, высоким победам и желанию стать просто здоровыми, честными и справедливыми людьми, ведь будущее нашей страны в ваших руках», - отметил вице-министр.

Далее встреча продолжилась в формате открытого диалога, где дети рассказывали о себе, своей семье, достижениях в школе, интересах и мечтах.

В завершение данного мероприятия для всех юных участников была проведена экскурсия по музею президентского центра РК, в рамках которой маленьким казахстанцам была продемонстрирована впервые открытая тематическая фондовая выставка из музейной коллекции «В мире животных». Экспонаты выставки посредством скульптур и изображений иллюстрируют разнообразие животного мира, являющегося неотъемлемой частью окружающей нас природы.

Завершая цикл праздничных мероприятий, работниками президентского центра РК для 80 одарённых детей со всех регионов страны была организована экскурсия в резиденцию президента Казахстана - Акорду, в ходе которой ребята смогли посетить локации резиденции: торжественный, восточный, мраморный, овальный и купольный залы, а также зимний сад.