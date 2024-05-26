Заблудившихся на горном перевале туристов спасли сотрудники МЧС

Фото: МЧС РК

В ночь на воскресенье в Алматинской области спасатели отправились в горы на помощь к потерявшимся туристам, которые обратились по номеру 112.

«Несмотря на дождь, спасатели РОСО преодолели более 88 километров и прибыли в Бутаковское ущелье Талгарского района. Пешим ходом они начали подъем в сторону перевала Лесной, где и нашли заблудившихся женщину и мужчину, который является гражданином Украины», - говорится в сообщении.

Туристам предоставили теплую одежду и напоили чаем, помогли спуститься вниз.

В медицинской помощи туристы не нуждались.