Мониторинг за паводковой ситуацией ведется в ВКО

Фото: МЧС РК

«Спасатели укладывают мешкотару, местные исполнительные органы ведут подсыпку дамб с помощью спецтехники», - говорится в сообщении МЧС.

Как сообщалось, в Атырауской области спасатели продолжают вести круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Жайык.

«В связи с переливом на подъездной автодороге, ведущей к селу Талдыколь Махамбетского района, было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации местных жителей. На плавательных средствах село покинули 121 человек, из них 41 детей. 26 сельчан доставлены и размещены в эвакопунктах города Атырау. Более 90 человек самостоятельно разошлись по родственникам. Подтопление жилых домов и социальных объектов в селе Талдыколь не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели проводят откачку паводковых вод близ насыпного защитного вала села Жалгансай Махамбетского района. В Атырау дополнительно укладывают мешкотары вдоль береговой линии.

Ранее в регион были стянуты группировки спасателей из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской областей, города Шымкент и военнослужащие воинской части МЧС РК.