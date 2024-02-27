Юбилейный спектакль «Укрощение строптивой» покажут в Астане

Комедия «Укрощение строптивой» собирает аншлаги в театре «Жастар» в течение 10 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба театра

Как уточняется, в столичном театре «Жастар» отмечают 10 лет со дня постановки комедии У. Шекспира «Укрощение строптивой». Режиссеры спектакля - лауреат Государственной премии РК Нурканат Жакыпбай, заслуженные деятели Казахстана Бекболат Курмангожаев и Даурен Сергазин. Автором перевода произведения на казахский язык является Мухтар Ауэзов.

– «Укрощение строптивой» – история не про усмирение строптивой, а дружеские отношения супругов, которые по-настоящему познают искреннюю любовь. Упрямый, остроумный Петруччио и находчивая, весьма строптивая Катарин – притягательны. А иронический спор между ними напоминает айтыс между девушкой и джигитом», — рассказывает режиссер Нурканат Жакыпбай.

За свою 10-летнюю историю «Укрощение строптивой» трижды получал гран-при в номинации «Лучший спектакль» – в 2014, 2017 и 2021 гг. Режиссер постановки признан лучшим на VI Международном театральном фестивале «ART-ORDО» в Бишкеке. На Международном фестивале театров тюркского мира «Театральная весна – 2017» актриса Айнур Рахипова отмечена за «Лучший женский образ», актер Адиль Ахметов – за «Рациональный образ».

На ХІІ Международном фестивале драматических театров тюркских народов «Наурыз» в Татарстане спектакль награжден специальным дипломом.

В ведомстве напомнили, что 28 февраля в 19:00 часов театр «Жастар» вновь приглашает зрителей на один из лучших спектаклей своего репертуара.