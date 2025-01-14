Юная азербайджанская певица поблагодарила Казахстан песней за помощь при крушении самолета

Музыка,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

15-летняя Каталина опубликовала песню «Стальная птица» на своей странице в TikTok, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

Новая композиция посвящена памяти десятков погибших в авиакатастрофе под Актау. В ней исполнительница эмоционально и трогательно выразила всю боль от потери близких людей.

Юная певица выразила благодарность народу Казахстана за оказанную помощь и поддержку.

Меломаны тепло восприняли новый трек. Об этом говорят многочисленные комментарии и лайки в соцсетях.

Сама девочка призналась, что ее глубоко потрясла трагедия, так как ее родители погибли в авиакатастрофе в 2014 году. 

«Эта боль навсегда осталась в моем сердце, и я не могла остаться равнодушной к тому, что произошло под Актау. Эта песня – моя благодарность, мое сопереживание и моя молитва», – написала Каталина в соцсетях.

Напомним, 25 декабря МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным ведомства, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. В результате происшествия были госпитализированы 29 человек.

 

#благодарность #самолет #песня #крушение #Каталина

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