Дворец Гулистан © Tasnimnews/ ТАСС

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) получила данные о повреждении объектов всемирного наследия в Иране, а также допускает, что в ходе боевых действий мог быть поврежден и объект на юге Ливана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации, передает Kazpravda.kz

"С 28 февраля организация получила несколько подтверждающих друг друга сообщений о повреждениях ряда объектов всемирного наследия: дворца Голестан, павильона Чехель-Сотун в комплексе "Персидский сад", мечети Масджед-е-Джаме в Исфахане, а также зданий музейного комплекса, расположенного вблизи буферной зоны доисторических памятников долины Хорремабад. Возможно, пострадали и другие объекты в этом регионе, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе археологические раскопки Тира в Ливане", - заявил официальный представитель организации.

В ЮНЕСКО выразили серьезную озабоченность по поводу сохранности объектов наследия в зоне конфликта и сообщили, что передали географические координаты объектов, находящихся под угрозой, всем причастным сторонам. По данным организации, в общей сложности 18 стран находятся в зоне риска в связи с эскалацией ближневосточного конфликта, на их территории расположены 125 объектов природного или культурного наследия, находящиеся под угрозой.

В организации добавили, что не могут направить экспертов на Ближний Восток для оценки ущерба объектам всемирного наследия, из-за продолжающихся боевых действий, однако следят за ситуацией по данным со спутников.

"В связи с быстро меняющейся обстановкой и интенсивностью продолжающихся боевых действий в некоторых частях региона ЮНЕСКО не имеет возможности направить экспертов для оценки ущерба на месте", - заявил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что организация сотрудничает с центром ООН по спутниковым данным (ЮНИТАР/УНОСАТ) и проводит совместное наблюдение за состоянием культурных ценностей при помощи средств дистанционного зондирования и анализа спутниковых изображений.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии