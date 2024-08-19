Юный карагандинец стал многократным победителем гонок на квадрокоптерах

В свои 11 лет Тимофей Муравьёв из Караганды имеет звание пилота дрона № 1 в Казахстане

Фото: акимат Карагандинской области

В его копилке золото нескольких казахстанских и международных первенств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Сергей Муравьёв начал заниматься аэросъёмкой 9 лет назад. Говорит, что не собирался на этом зарабатывать, хотелось показать Караганду всему миру. Сначала у него были DJI-дроны, которые не так сложны в управлении и способны сделать красивую картинку с воздуха. Весной 2019 года карагандинец купил оборудование на более продвинутый мануальный коптер – FPV. Признаётся, что учиться летать на таком дроне очень сложно.

«Пока учился, летал вместе с ещё несколькими пилотами из Караганды на трассе в симуляторе Liftoff. Шестилетний сын как-то попросил полетать на той же трассе. После недели тренировок он побил все наши рекорды. Сначала я подумал, что это глюк в системе. Но потом увидел, что его дрон летит мощно, стабильно и сильно. Понял, что способности сына надо развивать», – рассказывает Сергей Муравьёв.

Сначала отец с сыном проводили тренировки дома. Постепенно начали выезжать за город. Параллельно Сергей стал больше узнавать о соревнованиях и планировать участие в них.

Первую медаль Тимофей Муравьёв выиграл в 2021 году на республиканских соревнованиях по дрон-рейсингу «JETISY Эрон Дрон». Состязания проходили в Алматинской области. Участниками стали 16 пилотов из Алматы, Актау и Караганды. Причём к участию в гонках 8-летнего карагандинца судьи отнеслись снисходительно. Как оказалось, очень даже зря. Тимофей стал серебряным призёром.

В 2023 году карагандинец выиграл Aspan Fest 2023 в Уральске. На международный фестиваль съехались известные гонщики на дронах, в том числе многократный чемпион Беларуси Микола Якубовский. Тимофею удалось обойти всех и стать пилотом дрона № 1 в Казахстане.

Нынешний соревновательный год для Тимофея по традиции начался с побед. Он отлично выступил на двух состязаниях в июне и августе в Алматы.

«Одними из важных стали июньские гонки FPV-дронов. Соперники были очень сильные. Тимофей оказался самым быстрым пилотом и обладателем кубка MultiGP GQ. У сына появился шанс участвовать в международном MultiGP Championship. Это самое большое комьюнити пилотов, куда входит более 30 тысяч профессионалов мира. Состязания пройдут этой осенью во Флориде (США). Сейчас в мировой классификации Тимофей занимает 137-е место. Лучших 160 пилотов пригласят на международную гонку. Очень надеюсь, что сын будет в их числе», – говорит Сергей.

Кроме того, юный карагандинский пилот номинирован на участие в международном технофесте в Турции World Drone Cub 2024. В его программе мировой кубок по гонкам на дронах. По данным организаторов, было подано свыше 500 заявок от пилотов из более чем 50 стран. В итоге выбрано по одному пилоту из 32 государств.