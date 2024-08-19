Юный карагандинец стал многократным победителем гонок на квадрокоптерах

Общество
24
Гульмира Кунапия
корреспондент

В свои 11 лет Тимофей Муравьёв из Караганды имеет звание пилота дрона № 1 в Казахстане

Фото: акимат Карагандинской области

В его копилке золото нескольких казахстанских и международных первенств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Сергей Муравьёв начал заниматься аэросъёмкой 9 лет назад. Говорит, что не собирался на этом зарабатывать, хотелось показать Караганду всему миру. Сначала у него были DJI-дроны, которые не так сложны в управлении и способны сделать красивую картинку с воздуха. Весной 2019 года карагандинец купил оборудование на более продвинутый мануальный коптер – FPV. Признаётся, что учиться летать на таком дроне очень сложно.

«Пока учился, летал вместе с ещё несколькими пилотами из Караганды на трассе в симуляторе Liftoff. Шестилетний сын как-то попросил полетать на той же трассе. После недели тренировок он побил все наши рекорды. Сначала я подумал, что это глюк в системе. Но потом увидел, что его дрон летит мощно, стабильно и сильно. Понял, что способности сына надо развивать», – рассказывает Сергей Муравьёв.

Сначала отец с сыном проводили тренировки дома. Постепенно начали выезжать за город. Параллельно Сергей стал больше узнавать о соревнованиях и планировать участие в них.

Первую медаль Тимофей Муравьёв выиграл в 2021 году на республиканских соревнованиях по дрон-рейсингу «JETISY Эрон Дрон». Состязания проходили в Алматинской области. Участниками стали 16 пилотов из Алматы, Актау и Караганды. Причём к участию в гонках 8-летнего карагандинца судьи отнеслись снисходительно. Как оказалось, очень даже зря. Тимофей стал серебряным призёром.

В 2023 году карагандинец выиграл Aspan Fest 2023 в Уральске. На международный фестиваль съехались известные гонщики на дронах, в том числе многократный чемпион Беларуси Микола Якубовский. Тимофею удалось обойти всех и стать пилотом дрона № 1 в Казахстане.

Нынешний соревновательный год для Тимофея по традиции начался с побед. Он отлично выступил на двух состязаниях в июне и августе в Алматы.

«Одними из важных стали июньские гонки FPV-дронов. Соперники были очень сильные. Тимофей оказался самым быстрым пилотом и обладателем кубка MultiGP GQ. У сына появился шанс участвовать в международном MultiGP Championship. Это самое большое комьюнити пилотов, куда входит более 30 тысяч профессионалов мира. Состязания пройдут этой осенью во Флориде (США). Сейчас в мировой классификации Тимофей занимает 137-е место. Лучших 160 пилотов пригласят на международную гонку. Очень надеюсь, что сын будет в их числе», – говорит Сергей.

Кроме того, юный карагандинский пилот номинирован на участие в международном технофесте в Турции World Drone Cub 2024. В его программе мировой кубок по гонкам на дронах. По данным организаторов, было подано свыше 500 заявок от пилотов из более чем 50 стран. В итоге выбрано по одному пилоту из 32 государств.

«Казахстан еще никогда не приглашали на мировые турниры. Сейчас мы выезжаем на соревнования за личные средства, есть спонсоры. Это очень дорогой вид спорта. Нужны деньги на оборудование, комплектующие, батарейки. Дроны я собираю сам, отвечаю за всю техническую часть. На мировые соревнования приезжают топы, нужно все силы приложить. Сын старается, больше стал тренироваться», – отмечает отец чемпиона.

#соревнования #дрон #квадрокоптеры #Тимофей Муравьёв

Популярное

Все
Меры поддержки бизнеса пересмотрело правительство РК
В Судане официально объявили о вспышке холеры
Данилина вышла в основную сетку турнира в Монтерее
Почему приостановили съемки фильма «Алия», разъяснила Аида Балаева
В секторе Газа объявили эпидемию полиомиелита
Детеныша бурых капуцинов показали в зоопарке Алматы
Юный карагандинец стал многократным победителем гонок на квадрокоптерах
Сильные дожди прогнозируют синоптики в ближайшие три дня
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Торговца людьми задержали в Туркестанской области
Предельные тарифы на свет повысят в сентябре
Глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропорту девочки
Гонка пройдет по горным шоссе
Сильная магнитная буря началась на Земле
Какие активы вернул Кайрат Сатыбалды государству – список от Антикора
Олимпийские игры в Париже официально завершены
Казахстан завершил Олимпиаду-2024 с семью медалями
Юный Тамерлан растет патриотом
Столичный пожарный спас из огня 15-летнюю девочку – ВИДЕО
Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане
Портрет Абая Кунанбаева написал осужденный в Кызылординской области
Более 30 человек стали жертвами наводнений в Индии
Танец жизни и природы показали артисты из Кореи в Астане
Сколько казахстанцев ищут работу
Международный день молодежи отмечают в Казахстане
Цена золотых медалей Олимпиады в Париже достигла рекордного уровня
Сколько в Казахстане проживает людей
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Стал уютным заброшенный пляж
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона

Читайте также

Детеныша бурых капуцинов показали в зоопарке Алматы
Президент: «Наследие Сатпаева является уникальной сокровищн…
Конституционный суд передал в Национальную библиотеку Конст…
Полицейских учат технологиям мошенников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]