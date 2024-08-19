Юный карагандинец стал многократным победителем гонок на квадрокоптерах

В свои 11 лет Тимофей Муравьёв из Караганды имеет звание пилота дрона № 1 в Казахстане
В его копилке золото нескольких казахстанских и международных первенств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона
Сергей Муравьёв начал заниматься аэросъёмкой 9 лет назад. Говорит, что не собирался на этом зарабатывать, хотелось показать Караганду всему миру. Сначала у него были DJI-дроны, которые не так сложны в управлении и способны сделать красивую картинку с воздуха. Весной 2019 года карагандинец купил оборудование на более продвинутый мануальный коптер – FPV. Признаётся, что учиться летать на таком дроне очень сложно.
«Пока учился, летал вместе с ещё несколькими пилотами из Караганды на трассе в симуляторе Liftoff. Шестилетний сын как-то попросил полетать на той же трассе. После недели тренировок он побил все наши рекорды. Сначала я подумал, что это глюк в системе. Но потом увидел, что его дрон летит мощно, стабильно и сильно. Понял, что способности сына надо развивать», – рассказывает Сергей Муравьёв.
Сначала отец с сыном проводили тренировки дома. Постепенно начали выезжать за город. Параллельно Сергей стал больше узнавать о соревнованиях и планировать участие в них.
Первую медаль Тимофей Муравьёв выиграл в 2021 году на республиканских соревнованиях по дрон-рейсингу «JETISY Эрон Дрон». Состязания проходили в Алматинской области. Участниками стали 16 пилотов из Алматы, Актау и Караганды. Причём к участию в гонках 8-летнего карагандинца судьи отнеслись снисходительно. Как оказалось, очень даже зря. Тимофей стал серебряным призёром.
В 2023 году карагандинец выиграл Aspan Fest 2023 в Уральске. На международный фестиваль съехались известные гонщики на дронах, в том числе многократный чемпион Беларуси Микола Якубовский. Тимофею удалось обойти всех и стать пилотом дрона № 1 в Казахстане.
Нынешний соревновательный год для Тимофея по традиции начался с побед. Он отлично выступил на двух состязаниях в июне и августе в Алматы.
«Одними из важных стали июньские гонки FPV-дронов. Соперники были очень сильные. Тимофей оказался самым быстрым пилотом и обладателем кубка MultiGP GQ. У сына появился шанс участвовать в международном MultiGP Championship. Это самое большое комьюнити пилотов, куда входит более 30 тысяч профессионалов мира. Состязания пройдут этой осенью во Флориде (США). Сейчас в мировой классификации Тимофей занимает 137-е место. Лучших 160 пилотов пригласят на международную гонку. Очень надеюсь, что сын будет в их числе», – говорит Сергей.
Кроме того, юный карагандинский пилот номинирован на участие в международном технофесте в Турции World Drone Cub 2024. В его программе мировой кубок по гонкам на дронах. По данным организаторов, было подано свыше 500 заявок от пилотов из более чем 50 стран. В итоге выбрано по одному пилоту из 32 государств.
«Казахстан еще никогда не приглашали на мировые турниры. Сейчас мы выезжаем на соревнования за личные средства, есть спонсоры. Это очень дорогой вид спорта. Нужны деньги на оборудование, комплектующие, батарейки. Дроны я собираю сам, отвечаю за всю техническую часть. На мировые соревнования приезжают топы, нужно все силы приложить. Сын старается, больше стал тренироваться», – отмечает отец чемпиона.