Ювелир в Караганде сдавал в ломбард золото клиентов

Фото: Polisia.kz

Первой в полицию обратилась 43-летняя горожанка. В середине сентября она принесла ювелиру свои золотые украшения на небольшой ремонт. Мастер озвучил сроки выполнения работы. Однако по истечении указанного времени он попросил об отсрочке. Прошло три месяца, и, осознав, что ее обманули, женщина решила обратиться в полицию. Ущерб составил 854 тысячи тенге.

Во время допроса 45-летний ювелир признался, что столкнувшись с финансовыми трудностями, заложил золотые изделия потерпевшей в ломбард, получив соответствующий залоговый билет. Полицейские, пришедшие для изъятия ювелирных украшений, были поражены количеством заложенного золота.

Следователи изъяли 64 изделия стоимостью более 10 млн тенге. Мужчина пытался скрыть от следствия реальное число обманутых клиентов.

В настоящее время установлено 30 потерпевших, уголовное дело объединили в одно производство.

