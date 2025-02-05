За что Алмас Кишкенбаев получил 15 суток ареста

Скандалы,Звезды,Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Певец привлечен к административной ответственности за оскорбительное приставание к физическим лицам

Фото: instagram.com/a.kishkenbaev/

Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматы в закрытом формате рассмотрено дело об адмправонарушении в отношении Кишекенбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Часть 1 статьи 434 КоАП предусматривает ответственность за оскорбительное приставание к физическим лицам, нарушающее общественный порядок и спокойствие последних.

«Судом установлено, что К., находясь в нетрезвом состоянии, совершил такие действия. В суде К. пояснил, что не помнит обстоятельств произошедшего. Санкция статьи 434 части 1 предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест от 5 до 15 суток», - сообщили в суде.

Смягчающие обстоятельства не установлены. В то же время установлено отягчающее обстоятельство - совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

«На основании изложенного, К. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 434 КоАП и ему наложено взыскание в виде ареста сроком на 15 суток», - заключил суд.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, в минувшие выходные в Казнете распространилась информация о том, что полиция проводит проверку «по заявлению отца о приставании к его несовершеннолетнему сыну. В полицию для выяснения всех обстоятельств был доставлен гражданин К.».

#суд #арест #певец #Кишкенбаев

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