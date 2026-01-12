За год в Казахстане заблокировали более 1,1 тыс. онлайн-сервисов по обмену криптовалюты

Президент
130

Касым-Жомарт Токаев принял председателя АФМ  Жаната Элиманова,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период.

Жанат Элиманов доложил, что завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге, пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества, заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тыс. дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов.

Глава государства был проинформирован о том, что финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц по подозрению в отмывании преступных доходов, предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге, предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тыс. тонн бензина.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций. Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых.

Кроме того, выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

 

#АФМ #президент #криптовалюта #отчет

Популярное

Все
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
АФМ объявило в розыск казахстанского блогера-миллионника
В Нью-Дели представили казахскую литературу
КНБ перекрыл канал контрабанды товаров в Казахстан
Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»
Артисты из Африки призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности
В Бразилии рыбак поймал арапаиму весом 160 кг
ВВП Казахстана в 2025 году вырос на 6,5%
Дивиденды, земли и ИИ: итоги работы прокуратуры за 2025 год
Хищение на 850 миллионов тенге: руководство станции скорой помощи задержали в Астане
Названы победители «Золотого глобуса»
Эрдоган призвал сограждан к увеличению населения Турции
Казахстанского киберспортсмена признали лучшим новичком на HLTV Awards 2025
В Стамбуле отменили десять процентов рейсов из-за непогоды
Американец купил старый сейф и нашел в нем миллионы долларов
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Афера сорвалась в кабинете директора
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
35 дворов обновят в этом году в Костанае
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Глава государства ознакомился с предложениями по конституци…
Цифровой кодекс приняли в Казахстане
Президент подписал Строительный кодекс
Родным Бауыржана Момышулы вручили Золотую звезду и орден «О…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]