За границей – хорошо, а дома...

Не остались в стороне и наши соотечественники. Казахстанцы ценят этот регион за радушие местных жителей, мягкий климат, отсутствие языкового барьера и великолепную природу. Отдохнув пару раз, поднабравшись впечатлений и свежего воздуха, многие решаются если не на переезд, то на покупку недвижимости. Стимулируют к этому многочисленные риэл­торы, рассказывающие о том, как это замечательно и просто – стать счастливым обладателем квартиры на берегу моря или в перспективном районе Тбилиси.

Турист и «понаехавший» –

не одно и то же

С первого взгляда действительно кажется, что нет ничего проще. Помимо комфортного климата и наличия моря – безвизовый режим на год, легкая процедура открытия бизнеса, достаточно простые способы получения ВНЖ, доступная недвижимость и относительно низкая стоимость жизни.

Устав от алматинского смога, невыносимого рабочего графика и бешеных пробок, семь лет назад на переезд решилась алматинка Алина Ибрагимова. Проработав директором по маркетингу в крупной компании почти десять лет, девушка заработала самое настоящее психоэмоциональное выгорание. Оказавшись на отдыхе в Грузии и почувствовав легкость и размеренность здешней жизни, решилась на переезд.

– Имея за плечами опыт работы в международных компаниях на руководящих должнос­тях, два высших образования, знание английского и степень МВА, рассчитывала на легкое трудоустройство, – вспоминает экс-алматинка. – Но мое внушительное резюме никого особо не интересовало. Ни в Батуми, ни в Тбилиси. Остальные города для переезда не годятся абсолютно. Работу искала больше года. В Грузии должным образом не функционируют никакие ресурс­ные площадки типа HeadHunter. Эффективнее распечатывать и приносить по старинке. И не факт, что кто-то его посмотрит в ближайшие пару месяцев. Медлительность – это какая-то местная фишка. Но в итоге я все же устроилась риэлтором в Батуми и за пять лет выросла до руководителя отдела маркетинга.

По словам Алины, сюрпризы новой жизни начались сразу по приезде. Аренда достойного жилья – квест еще тот. Это сейчас она чувствует себя на рынке недвижимости Грузии как рыба в воде, зная все подводные камни. А тогда шишек набила немало.

– На тот момент в разгар сезона квартира-студия на первой береговой линии стоила 400 долларов. Но откуда ж мне было знать, что уже с середины сентября цены падают и такую же квартиру я запросто могла снять за 150 долларов? Об этом мне, конечно, никто не сообщил. Я радовала завидной платежеспособностью хозяина квартиры вплоть до Нового года, – рассказывает она.

Еще одна особенность, с которой сталкивается большинство приезжих, – владельцы квартир не стремятся заключать официальный договор на аренду. И хотя налогообложение в Грузии намного проще и ниже, чем даже в Казахстане, но и эту сумму никто не хочет платить. Еще одна причина, по которой это происходит, – боязнь упущенной выгоды. Как и во всех курортных городах, в разгар туристического сезона квартиры сдаются посуточно, и, не имея на руках договор, избавиться от нежелательных арендаторов или пересдать жилье за более выгодную цену легче.

– «Переобуваться на ходу» – конек многих местных арендодателей. Причем делают это абсолютно спокойно, особо не извиняясь и причину придумают сверхсерьезную, – продолжает Алина. – При заключении договора выселить квартиранта сложнее, а без него запросто могут позвонить и сказать, что завтра квартира должна быть свободна. Однажды мне приш­лось ночевать в машине со всем своим имущест­вом и котом, так как за сутки, предоставленные для сборов, найти жилье я не смог­ла. Хотя аренда была оплачена вперед. Разбираться смыс­ла не было, я в чужой стране, и пришлось просто проглотить. Зато это стало толчком к покупке собственного жилья и к полному пониманию того, что ни в коем случае нельзя путать отдых с эмиграцией. Отношение у местных жителей к отдыхающим и к переехавшим абсолютно разное. И полностью противоположное у экспатов. Если грузины радуются туристам, то за семь лет меня наоборот стали раздражать отдыхающие и радовать переехавшие как источник новых знакомств. Прожив здесь столько лет, своей в грузинской тусовке я не стала и не стану никогда. Нехватка общения, социальный голод – жирный минус проживания тут. Первое время задыхаешься от восторга: новизна, знакомства, национальная кухня, природа, доброжелательность. Но вскоре осознаешь, что делить радость особо не с кем. Объезжены все пригороды, посещены всевозможные экскурсии, культурная жизнь, в отличие от Алматы, практически отсутствует, большинство ресторанов в холодное время года закрыто, а в сезон попасть в хорошее заведение непросто. Если твоя деятельность не связана с туристами, то бесконечный поток приезжих раздражает страшно. Отсутствие парковки, очереди, переполненные пляжи, завышенные цены, особенно на продукты. Отдельный пункт – соотечественники, прибывшие сюда в отпуск и считающие, что ты переехала в Батуми исключительно для того, чтобы круглосуточно оказывать им информационную поддержку и обеспечивать услугой бесплатного такси. А если учесть, что цены на бензин в Грузии в три раза выше, чем в Казахстане, то удовольствие быть гостеприимным очень дорого обходится. Особенно учитывая наш казах­станский менталитет, когда могут и в квартиру к тебе заселиться, и требовать развлечений только по факту принадлежности к одной родине. За эти годы приятелей значительно поубавилось, особо «своим» перестала даже отвечать на звонки. И это не моя личная проблема, об этом вам скажет любой «понаехавший». В общем, как в пословице: хочешь узнать, сколько у тебя родственников, – купи домик у моря.

Где выгода?

Бытует мнение, что купить квартиру в Грузии и сдавать ее – очень выгодное вложение средств. Это миф. Точнее, это было актуально лет десять назад, когда доля казахстанских туристов и уж тем более переехавших, была очень мала. Квад­ратные мет­ры стоили недорого, а сдавались за вполне приличные деньги. Жилищный фонд был скудным, и сдать квартиру было проще простого. Сейчас же, по словам менеджера по продажам крупной грузинской строительной компании Теоны Сихарулидзе, сдать квартиру в аренду ради получения выгоды (кроме Тбилиси) – задача практически невыполнимая.

– Туристический сезон в Грузии длится с мая по октябрь, – уточняет Теона. – Остальные полгода квартира будет пустовать или вы сдадите ее за копейки местной молодежи. Но надо понимать: после таких жильцов генеральной уборкой не обойтись и нужен будет хотя бы косметический ремонт. Все это время кто-то должен следить за ней. Да, в Батуми есть агентства, предоставляющие такие услуги, но если вы не сдадите квартиру в зимний период, а вы ее, скорее всего, не сдадите, то платить агенту будете из своего кармана. Большинство владельцев сдает свою недвижимость в холодное время года лишь для того, чтобы покрыть расходы на услуги сопровождающего агентства и коммунальные платежи. Есть даже такие, кто в зимний период разрешает жить без оплаты, лишь бы квартиру просушивали во избежание образования плесени.

Плесень – это отдельная боль курортных городов с морским климатом. А в Грузии повышенная влажность не только в Батуми, но и на большинстве территории. Не зная тонкостей застройки, вы вряд ли сможете обнаружить ее при покупке или аренде. Ее попросту закрашивают, а через несколько недель она появляется вновь. Хоть и существует масса приемов для проверки жилья на грибок, учесть все вряд ли удастся. Надо обязательно сходить в подвал дома и на крышу, пройтись пешком по лестнице, проверить, как работает и есть ли вообще отопление. Приподнять ламинат или линолеум, отодвинуть мебель, заглянуть за плинтус. Так же можно сесть в калошу, покупая жилье в доме на первой береговой линии. Надо заранее готовиться к тому, что, вероятнее всего, через пару лет перед вашим домом вырастет еще пара новостроек и квартира сразу же упадет в цене.

– В Грузию я приехала, имея в запасе около десяти тысяч долларов, – делится собеседница. – Четыре года назад купила «студию плюс один» («двушку» по-нашему) за тридцать тысяч без ремонта, но в новостройке. На недостаю­щую сумму оформила ипотеку под залог квартиры. Хоть банковская система в Грузии считается на порядок менее продвинутой, чем в Казахстане, процент по ипотеке был ниже и получение кредита прошло комфортнее. Но это с учетом того, что я официально была трудоуст­роена и смогла взять справку с места работы. Почти сразу после покупки стали обозначаться сюрпризы. Теневая сторона, отсутствие своего двора, парковки, нормального отопления, грузового лифта, хотя дом двадцатиэтажный. С лифтами вообще здесь все сложно. Во-первых, они платные, во-вторых, ненадежные, в-третьих, чаще всего маленькие и приходится ждать очень долго пока доедешь до своего этажа, так как лифт пока не доберется до первого пункта назначения, параллельную команду не выполнит.

Но это касается только курорт­ного Батуми. В столице, конечно, все иначе. Но и сдать квартиру не легче. При всей своей доброте и гостеприимстве грузины предпочитают услуги получать у своих, а «понаехавших» там в разы меньше. Да и языковой барь­ер, хоть и не категоричный, но все же есть.

– Овладеть грузинским языком на достойном уровне за семь лет пребывания здесь мне так и не удалось, – отмечает Алина. – Это очень красивый, но невероятно трудный для изучения язык. Берусь рассуждать, потому что имею успешный опыт изучения английского и казахского языков. С грузинским все гораздо сложнее. Если азербайджанский и турецкий очень схожи с казахским, то грузинский вообще не похож ни на какой. Читать, писать еще как-то можно научиться, а вот полноценно понимать и говорить самому невероятно сложно. Плюс в Батуми потребности как таковой в грузинском нет. Основные туристы – из стран СНГ, и все местные знают русский или английский. Когда я пыталась говорить на грузинском, все из жалости сразу же переходили на русский, что, конечно же, не способствовало, а только мешало изучению.

Еще один миф – низкая стоимость жизни. Если захотите жить здесь постоянно, не приобретая жилье, готовьтесь к тому, что однокомнатная квартира с хорошим ремонтом будет стоить от 700 долларов в месяц. Местная кухня вкусная и разнообразная, но ходить каждый день в ресторан дорого, а продукты в супермаркетах в основном привозные – из соседней Турции. Правда, выбор невелик, и стоят они прилично.

– На одного человека в месяц надо закладывать тысячу долларов, чтобы нормально жить, – говорит Алина. – Коммунальные услуги дороже, чем в Казахстане. Электричество очень дорогое. Только за него в своей «двушке» плачу около 30–40 долларов в месяц. Газовое отопление зимой – порядка 70 долларов, Интернет – 15–20, самое дешевое – это вода, 3–4 доллара в месяц. Централизованного газового отопления нет. У многих потребителей на балконе стоит газовый бойлер. Приезжие стремятся купить квартиры практически на побережье, но они хороши лишь три месяца в году. В остальное время температура воздуха там гораздо ниже чем в центре, постоян­ные ветра и, соответственно, огромный чек за отопление. Еще большая сырость и повышенный риск возникновения плесени. Большинство домов на побережье без газа, так как в основном это апартаменты, используемые чаще всего сезонно, и из соображений безопасности его там нет. А чтобы отапливать квартиру электричеством, придется заплатить примерно 100 долларов за двухкомнатную в месяц.

– После второй волны миграции, которая началась в сентябре прошлого года, цены выросли и на аренду, и на продажу, – рассказывает Теона Сихарулидзе. – Стоимость квадратного метра в новостройке по Батуми ранее была 500–700 долларов. Сейчас уже около тысячи. Премиальное жилье поднялось до 2 500–3 000 долларов за метр, 800–1 000 – черный каркас. Конечно, есть вторичный рынок, но покупать жилье в доме с более чем десятилетней историей – неоправданный риск. В 99% это будет разбитая квартира с плесенью, массой проблем и неузаконенными пристройками. Последние, к сожалению, одна из визитных карточек Грузии. Вы запросто можете увидеть семиэтажные дома, которые ранее были пятиэтажками. Или внезапно обнаружить балкон там, где его быть не должно. Или даже лифт снаружи дома. После нескольких трагических происшествий, когда такие пристройки, обрушиваясь, уносили жизни людей, такого рода перепланировка была запрещена. Но сносить уже построенное никто не стал.

Приезжая только на отдых и снимая апартаменты, тоже необходимо учесть много нюансов. Например, очень часто подобное жилье сдается без каких-либо бытовых приборов, отсутствует даже чайник. Казалось бы, ничего страшного, но в таком случае настройтесь на то, что позавтракаете вы не ранее 11 утра, так как в Батуми просто нет кафе, работающих рано утром. В Тбилиси все, как в крупных городах Казахстана, но отдыхать туда едут реже и ненадолго, в основном на 2–3 дня. Здесь вы можете найти и круглосуточные заведения, и позавтракать рано. В Грузии, собственно, два города, где и живет большинство «понаехавших». Это Тбилиси с населением чуть больше миллиона человек и Батуми с населением около 150 000 человек.

Если вы привыкли к определенным брендам, то здесь свои аппетиты вам придется поубавить. Сюда не осуществляется доставка с любимых казахстанцами сайтов. Практически провален сегмент ПП-продуктов. Очень дорогое мясо, много свинины и почти отсутствует баранина. Достойно дело обстоит только с продуктами местного производства и аптеками. Опять же сказывается близость Турции, где можно при необходимости заказать нужные препараты за вполне приемлемые по казах­станским меркам цены.

Хромает и сфера услуг. Уровень салонов красоты при высоких расценках оставляет желать лучшего. Техника, стройматериалы, косметика, автозапчасти, мебель, сантехника – все только базовое. А за хорошим едут в Турцию или заказывают через посредников, что добавляет прилично в цене.

Несмотря на некоторые очевидные минусы для постоянного проживания, провести свой отпуск в Грузии – отличная идея, если учесть некоторые нюансы. А при хорошем экскурсоводе отдых станет просто незабываемым. А вот куда вкладывать материальные излишки, каждый решает сам, но с нынешней кругло­годичной востребованностью арендного жилья на рынках Алма­ты и Астаны выбор очевиден.