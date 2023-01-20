За границей – хорошо, а дома...

"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Депутат Саиров подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Назарбаева
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Токаев: Международная торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям
Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области
Школьница совершила суицид в Алматинской области
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Вызовы и непростые решения: Пирматов высказался о своей работе на посту главы Нацбанка
Ближайшие годы пройдут под знаком развития сельских территорий – премьер
Казахстанцев продолжают знакомить с шедеврами мирового искусства
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламента, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграничены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Самый масштабный урок домбры попал в Книгу рекордов Гиннесса
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Министр юстиции ответил на вопросы о фонде, имуществе и загранактивах первого президента
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
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Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
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Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
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