«За границу распродается казахстанское зерно, а мукомолы терпят убытки» - сенатор

Сенат , Сельское хозяйство
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Венера Баталова
корреспондент

Сенатор Арман Утегулов высказался о проблемах переработчиков отечественного зерна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, вместо муки и макарон, то есть продуктов зернопереработки, Казахстан все больше экспортирует зерно. Причем соседние страны, перерабатывая казахстанского зерно уже поставляют его на международный рынок, хотя это могли бы делать и отечественные сельхозтоваропроизводители.

«Узбекистан стал лидером по экспорту муки, ежегодно перерабатывая до одного миллиона тонн казахстанской пшеницы и поставляя муку на афганский рынок. В этом году экспорт казахстанского зерна в Узбекистан составил 1,3 млн тонн. В настоящее время из 250 зерноперерабатывающих предприятий в стране работают только 70. В период получения независимости количество таких предприятий составляло около 2 тысяч. В последствии 1 750 зерноперерабатывающих предприятий были закрыты, что привело к потере почти 70 тыс. рабочих мест. Этот застой в отрасли негативно влияет на государственные интересы и экономическое положение фермеров», - сказал Арман Утегулов.

Кроме того, сенатор выразил обеспокоенность по поводу зависимости Казахстана от импортных семян. Доля элитных семян в стране составляет всего 7,1%. В настоящее время 40% семян пшеницы, используемых в Казахстане, импортируются из-за рубежа.

В стране функционируют 12 научно-исследовательских институтов Министерства сельского хозяйства и 17 элитных семеноводческих хозяйств. Однако, не наблюдается ни снижения спроса на импортные семена, ни насыщения внутреннего рынка семеноводческой продукцией отечественного производства.

«Предлагаем реализовать конкретные проекты по обеспечению национальной продовольственной безопасности и повышению конкурентоспособности агропромышленных производителей. Разработать специальные программы для устранения зависимости от импортных элитных семян. Принять меры по увеличению количества предприятий, занимающихся глубокой переработкой зерна, а также рассмотрению вопроса о дополнительном государственном финансировании этих проектов, оптимизировать механизмы экспорта продукции, производимой предприятиями, включая рассмотрение возможности частичного финансирования экспортных затрат за счет государства», - сказал сенатор.

 

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