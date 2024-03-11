За хищение имущества осуждены руководители сервисной компании и подразделения АО «ӨзенМунайГаз»

Суд
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В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора ТОО «Актауская нефтяная сервисная компания» (ТОО «АНСК») Б. и директора нефтегазодобывающего управления №3 АО «ӨзенМунайГаз» (НГДУ-3) С. по обвинению в присвоении и растрате вверенного чужого имущества, в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п. 2 УК).

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом установлено, что 31 мая 2018 года между АО «ОМГ» и ТОО «АНСК» был заключен договор по оказанию услуг по аренде полнокомплектного оборудования установки электроцентробежного насоса с подвеской насосно-компрессорных труб (далее – НКТ) для скважины, сроком до 31 декабря 2021 года.

Руководитель сервисной компании Б., не желая нести расходы, в нарушение условий договора не стал осуществлять закуп НКТ.

Вместо этого, в январе 2020 года, Б. из корыстных побуждений, а также с целью скрыть факт нарушения условий договора и избежания наложения на ТОО «АНСК» штрафных санкций со стороны заказчика, задался преступным умыслом, направленным на хищение средств АО «ОМГ», путем использования НКТ, принадлежащих заказчику, и необоснованного получения оплаты по аренде оборудования.

Для достижения своих преступных намерений Б. через директора Жанаозенского филиала ТОО «АНСК» И., получил от директора НГДУ-3 С. согласие на отпуск необходимого объема НКТ в адрес ТОО «АНСК».

В результате совместных противоправных действий Б. и С., в период с 06.02.2020 года по 11.01.2021 год, АО «ОМГ» произведена полная оплата в адрес ТОО «АНСК», без удержания суммы стоимости 2 308 штук НКТ в размере 108,4 млн.тенге и стоимости их аренды в размере 21,7 млн. тенге.

Тем самым, государству в лице АО «ОМГ» причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 130 108 118 млн. тенге, которыми Б., похитив путем присвоения, распорядился по своему усмотрению.

С., действуя в общих интересах с Б., достоверно зная о том, что ТОО «АНСК» использовало НКТ, принадлежащие АО «ОМГ», соответственно суммы по аренде НКТ и их стоимость подлежат исключению из суммы договора, умышленно не предпринял каких-либо мер и действий, подписывая представленные акты выполненных работ на полную стоимость.

Тем самым С. и Б. умышленно, растратили вверенные средства АО «ОМГ», путем присвоения, причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 130 108 118 млн. тенге.

Прокурор просил признать Б. и С., виновными в совершении вышеуказанных преступлений и назначить наказание каждому по 10 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего поддержал позицию прокурора.

Подсудимый Б. вину не признал, просил вынести оправдательный приговор.

Подсудимый С. вину признал частично и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Вина подсудимых полностью доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалиста, гарантийными письмами, актами выполненных работ, товарно-транспортными накладными и другими материалами дела.

Приговором суда С. осужден по ст. 189 ч.4 п.2 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промыщленности сроком на 10 лет.

Б. осужден по ст. 189 ч.4 п.2 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промыщленности сроком на 10 лет.

Гражданский иск АО «ОМГ», удовлетворен частично, взыскано с осужденных Б. И С. в пользу АО «ОМГ» 130 108 118 млн. тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

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