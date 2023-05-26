За каждым делом – судьба человека

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Самат Бейсембаев

Прокуроры должны быть активны и убедительны в суде.

Такую позицию в рамках Форума государственных обвинителей в Генеральной прокуратуре РК высказал заместитель руководителя Администрации Президента Ержан Жиенбаев.

По его словам, значительно расширяются основания для участия суда присяжных, которые, по мнению международного сообщества, обеспечивают реальную состязательность процессов.

– Проводится последовательное расширение прав адвокатов, в том числе при сборе доказательств. Работа по совершенствованию состязательности и равноправия сторон в процессе продолжается, однако в обществе сохраняется мнение о преобладании обвинительного уклона в деятельности правоохранительных органов, – отметил Ержан Жиенбаев.

В этой связи он считает необходимым обеспечить самостоя­тельность и независимость прокуроров от руководства при поддержании гособвинения. По его словам, это является одним из наиболее важных направлений в прокурорской работе.

Особое внимание спикера было обращено на вопросы повышения качества поддержки государственного обвинителя, эффективности его деятельности по представлению своих доказательств.

В свою очередь генеральный прокурор РК Берик Асылов указал на то, что из-за низкого качества гособвинения люди едут из регионов в Верховный суд и Администрацию Президента.

– Мне часто доводится принимать их лично, и многих я принимаю после долгих обращений в различные инстанции, – уточнил глава надзорного органа.

Виной тому зачастую становится недобросовестное исполнение обязанностей должностными лицами на местах.

– За каждым делом – судьба человека, его семьи, родных, близких. К сожалению, некоторые ошибки приходится исправлять в кассации. Только в этом году по нашим протестам улучшили положение или оправдали 65 осужденных, – добавил Берик Асылов.

В ходе своего выступления он акцентировал внимание на правозащитной роли гособвинителя, чего больше всего ждут граждане. Так, гособвинитель не должен идти на поводу у следствия. Его основная задача – помочь суду разобраться: виновен или невиновен подсудимый.

– Если обвинение не подтверж­дается, нет объективных доказательств, не нужно из ложной солидарности со следствием или «за честь мундира» настаи­вать на обвинении. Не должно быть обвинительного уклона. Прокурор в суде обязан быть справедливым, объективным и беспристрастным, – подчеркнул Берик Асылов.

Для этого гособвинитель, конечно, должен безупречно владеть материалами дела, грамотно вести допросы, умело доносить до сторон и суда свою позицию, ясно и четко излагать свои мысли.

– После представления гособвинителем доказательств ни у одного участника процесса не должно оставаться сомнений в их объективности. Если прокурор будет грамотным и убедительным, ему будут доверять, жалоб и критики станет меньше, – резюмировал генпрокурор.

Он обозначил целью данного мероприятия выработку мер по подготовке высококвалифицированных, опытных прокуроров, способных эффективно осуществлять функцию представительства интересов государства в суде.

С приветственными словами и пожеланиями в адрес участников форума также выступил председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев. С докладами о проблемах развития состязательности сторон в уголовном процессе, расширения института суда присяжных и по другим актуальным вопросам уголовного судопроизводства выступили судьи, адвокаты, юристы-практики и прокуроры.

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