За квартирой на ярмарку

Ярмарка недвижимости прошла в Усть-Каменогорске. Холл зала"Ертiс концерт" едва вместил всех желающих. Сотни горожан пришли, чтобы узнать о жилищных программах, которые предлагает Отбасы банк, об актуальных предложениях от застройщиков и даже приобрести жилье на самых выгодных в Усть-Каменогорске условиях. Сравнить цены и выбрать выгодные предложения можно было среди 11 представленных на ярмарке застройщиков.

Инициатор мероприятия - Отбасы банк. Ярмарку недвижимости для своих клиентов сотрудники банка проводят не первый год. Это удобная площадка для взаимодействия застройщиков, населения, сотрудников банка. Ведь в одном месте можно ознакомиться сразу со всеми жилищными комплексами, доступными к покупке, задать интересующие вопросы, рассчитать платежеспособность и забронировать жилье.

Важно, что в выставке приняли участие только добросовестные застройщики. Это компании, которые уже сдали объекты в эксплуатацию, или же застройщики, имеющие гарантии от Казахстанской жилищной компании для привлечения средств дольщиков.

В выставке приняли участие ТОО «Компания «Восток-Строй», Emcompany, D.O.M.A, «Бирюза» и др.

- Наша основная миссия - помочь людям приобрести жилье и привить финансовую культуру, чтобы они знали, с чего нужно начинать, и брали доступные кредиты, - сказала директор Восточно-Казахстанского филиала АО «Отбасы банк» Назигуль Аккулова. - Для вкладчиков такие ярмарки хороши тем, что всю информацию можно получить в одном месте. Это важно не только людям, кто находится в шаге от приобретения жилья. Многие пока не готовы к покупке, или даже не знают об условиях Отбасы банка, о том, что можно накапливать средства и оформлять заем с приемлемым платежом. Здесь мы рассказываем об этом.

Житель Усть-Каменогорска Асхат Кузарканов уже приобрел жилье с помощью Отбасы банка. Сейчас он вновь открыл депозит и копит деньги, чтобы в дальнейшем приобрести вторую квартиру. На ярмарке он приглядел понравившийся жилой комплекс. В будущем планирует приобрести там недвижимость. Еще одна горожанка Мейрам Салихова тоже вкладчик банка. На выставке присматривалась только к тем ЖК, которые уже сданы в эксплуатацию.

- Мы два месяца с мужем подыскиваем жилье в новостройках. И вот сегодня даже выбрали подходящую квартиру. Поговорили с представителями застройщика, менеджером банка, будем покупать, - рассказала Мейрам Салихова.

В этом году Отбасы банк уже помог отметить новоселье 1 603 жителям ВКО. С начала года новые депозиты в банке открыли 4 045 клиентов региона.