За ложный донос на чиновника осудили жителя Тараза

Жителя Жамбылской области осудили за ложный донос, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Тараза

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Подсудимому предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе, соединенном с обвинением лица в тяжком преступлении (часть 3 статьи 419 УК).

Как установил суд, в октябре 2022 года К. для создания мнимого мнения о себе как о жертве политической ситуации в социальной сети Facebook распространил видеоролики заказанного им же поджога своего автомобиля. В организации поджога он обвинил заместителя акима области и с заявлением обратился в департамент полиции Жамбылской области.

Позже возбужденное дело было прекращено из-за отсутствия состава уголовного правонарушения. К. сделал заведомо ложный донос о преступлении.

Вина подсудимого подтверждена показаниями свидетелей, видеозаписями, вещественными доказательствами.

Сам же мужчина вину не признал.

Суд приговорил К. к 3,5 года лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.