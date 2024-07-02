За неуплату налогов последуют большие штрафы

Как известно, с 1 января 2021 года в Казахстане введено поэтапное всеобщее декларирование. За это время «входные» должны были охватить 580 тысяч госслужащих и приравненных к ним лиц, а также их супругов, плюс к этому – порядка 2,1 млн представителей работников госсучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супругов. Наконец, на третьем этапе в этом году сдадут еще 2,4 млн человек – руководители и учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

– Основной задачей всеобщего декларирования является обеспечение справедливого налогооб­ложения и совершенствование социальной политики, создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц, снижение уровня коррупции и теневой экономики, – сообщила руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов МФ РК Дина Кусаинова.

К слову, в 2025 году планируется охватить все остальные категории граждан, а именно 7,9 млн человек. Таким образом, всего в систему всеобщего декларирования должны войти около 13 млн граждан.

Отметим, что по предварительному расчету третьего этапа из 2,4 млн казахстанцев с начала текущего года представили декларацию об активах и обязательствах 926 тыс. человек. По первым двум этапам из порядка 2,7 млн деклараций представили 2,1 млн, то есть 75% лиц.

– Согласно Административному кодексу, за непредставление дек­лараций впервые в течение года будет предупреждение, за повторное – штраф в размере 55 380 тенге, то есть 15 МРП. За предоставление неполных, недостоверных сведений также сначала грозит предуп­реждение, после – штраф в 11 076 тенге, что составляет 3 МРП. Вместе с тем за сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года – штраф 200 процентов от суммы неуплаченных налогов. За повторное нарушение в течение года – штраф в размере 300 процентов от суммы неуплаченных налогов, – разъяснила меры наказания Дина Кусаинова.

Наряду с этим в Казахстане стартовала платформенная занятость, которая представляет собой вид деятельности по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений. На первом этапе заключено Соглашение о сот­рудничестве с ТОО «Яндекс Такси Корп», где количество участников пилотного проекта составило более 12,2 тысячи водителей такси.

В рамках пилотного проекта водители регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя и применяют специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения.

– Мы ведем переговоры с InDrive, Glovo, Wolt, со всеми крупными платформами работаем, – добавил руководитель управления админис­трирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген. – Тем платформам, которые добровольно хотят подключиться и работать, так скажем, «в белую», мы даем возможность.

Участие в этом проекте дает водителям ряд выгодных преференций. Например, налоговая ставка составляет 1%. Но даже так казахстанские таксисты заплатили, начиная с сентября прошлого года, 400 млн тенге налогов.

– В рамках пилотного проекта ставка ИПН составляет 1 процент, обязательные пенсионные взносы – 10 процентов с заявленного дохода, не ниже 1 МЗП; социальные отчис­ления – 3,5 процента с заявленного дохода, не ниже 1 МЗП; взносы на медицинское страхование – 5 процентов от 1,4 МЗП от дохода исполнителя (минимум 17,5 тыс. тенге), – пояснил он.

Кроме того, как сообщили в КГД, в целях создания благоприятных условий для лиц, оказывающих услуги на интернет-платформе в рамках разработки нового Налогового кодекса, предлагается ввес­ти специальный налоговый режим «Платформенная занятость», который позволит осуществлять деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Исполнение налоговых обязательств будет возложено на операторов интернет-платформ.