За сутки в Костанайской области откачали более 116 тысяч кубометров талой воды

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в городе Аркалык провел заседание оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям в регионах, где объявлен режим ЧС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: пресс-служба акимата

Рассмотрены вопросы оказания социальной помощи, восстановления последствий паводка: связи, электроэнергии, дорожного сообщения, телефонии, санитарно-эпидемиологической обстановки и многое другое.

За сутки силами МЧС и акиматов откачано более 116 тысяч кубометров талой воды, проведена укладка более 5,8 тысяч мешкотар и 370 тонн инертного материала.

«В аварийно-спасательных работах задействованы 953 человек, 441 единица техники, 157 водооткачивающих средств и 22 плавательных средства, 4 воздушных судна. Произошло отключение электричества в 38 населенных пунктах», - говорится в сообщении.

Кумар Аксакалов поручил оперативно проводить работы по ликвидации неполадок.

Напомним, что в Костанайской области в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.