За томами уголовных дел...

Каждое дело оставило свой след в ее профессиональной биогра­фии. Как человек, она мягкая и внимательная, а в профессии – соб­ранная и принципиальная. В ней есть внутренний стержень, который позволяет быть спокойной в самых непростых ситуациях и не отступать от принятого решения.

В 22 года Зибагуль Купенова впервые переступила порог следственного отдела. Думала, что будет как в кино: погони, допросы со страстями, неожиданные улики. Реальность оказалась гораздо прозаичнее. Первые дела – кражи и разбойные нападения. Опытные следователи называют их простыми. Для новичка же это было боевое крещение.

– Я думала, что главное в профессии – хорошо разбираться в Уголовном кодексе. А оказалось, этого мало. Гораздо сложнее было научиться разговаривать с потерпевшими, свидетелями, задержанными. С каждым нужно найти общий язык и при этом не показывать эмоций, – вспоминает старший следователь управления полиции города Актобе.

За молодыми следователями тогда пристально наблюдали старшие коллеги. Оценивали все: как оформлены документы, как быстро собраны материалы, как ведется допрос, выдерживает ли новичок давление, и, главное, готов ли он к сложным делам. Те, кто проходил проверку, постепенно получали более серьезные задания.

Так закалялся характер девушки, которой уже через пару лет доверят сложные дела – убийства, случаи насилия, преступления против детей... Она признается, что работа следователя сильно выматывает, забирает без остатка и редко укладывается в график. Но за четверть века у нее ни разу не возникло мысли уйти.

– Бывает, уже пришла домой, ужинаешь с семьей, а в голове мысль: «Что если я не туда посмотрела?» Или вдруг всплывает деталь, которую упустила. Тогда все – не могу уснуть. Сажусь, перебираю в голове нюансы, делаю записи, ищу зацепку. Иногда в два-три часа ночи приходит решение, – рассказывает наша героиня.

Ей часто поручают дела, где потерпевшими выступают женщины и дети. Как правило, им проще делиться с ней тем, о чем в другой обстановке они предпочли бы промолчать.

– Расследовала я дело, связанное с насилием над несовершеннолетней девочкой, возвращавшейся домой из школы. В процессе удалось получить важные детали, которые помогли установить обстоятельства произошедшего. Подобные истории всегда воспринимаются особенно тяжело. Я сама мать троих детей, и, конечно, такие случаи не могут оставить равнодушной. Но при этом работа есть работа: вина подозреваемого была доказана, и человек понес наказание, – поясняет следователь.

Зибагуль Купенова уверена: большинство преступлений против детей можно было бы предотвратить, если бы родители были внимательнее, не оставляли их без присмотра и не доверяли чужим людям.

– У казахов есть мудрая пословица «Қызыңды бөтен үйге қондырма, ұлыңды бөтен үйден тойдырма» – «Не позволяй дочери ночевать в чужом доме, сыну – есть в чужом доме». Это не просто слова, а защита, которую должны давать родители. Я сама всегда придерживаюсь этого в воспитании детей, – говорит она.

Особенно тяжелыми в своей прак­тике следователь называет дела с учас­тием подростков, они запоминаются надолго.

– Поссорились два мальчика. Один ударил другого и повредил жизненно важный орган. Подросток, который нанес удар, был хорошим учеником и искренне раскаивался. Однако второй ребенок получил тяжелую травму и остался инвалидом. В итоге сломаны судьбы двух семей, – с тяжелым серд­цем говорит следователь.

К ней попадают и дела о домашнем насилии. Нередко пострадавшие женщины прощают своих обидчиков. С этим фактом ей как следователю смириться непросто:

– Женщины часто проявляют терпение и готовы прощать. Бывает, что они до последнего защищают мужа, даже если он поднимает на них руку. Я не раз видела, как пострадавшие в суде просили не наказывать обидчика ради семьи, детей, мнения окружающих.

Один случай запомнился на всю жизнь: женщину избил муж и вытолкнул из окна пятого этажа. Она выжила, но осталась прикованной к инвалидной коляске. И когда дело дошло до суда, то попросила не наказывать мужа и вернуть его домой, объяснив это тем, что ему придется ухаживать за ней. Для следователя это было потрясением.

– Как можно доверять человеку, который пытался тебя убить?! Но тогда я поняла, что это ее жизнь. Мое же дело – установить факты, собрать доказательства и передать их суду. А эмоции оставить за дверью, – признается Зибагуль Купенова, считая важным защищать людей и добиваться справедливости по каждому делу. – Мы не можем симпатизировать одной стороне и осуждать другую. Всегда необходимо опираться только на факты. Это бывает непросто, особенно когда видишь чужую боль. Но иначе нельзя – в работе следователя важна объективность.