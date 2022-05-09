За верность печатному слову

Пять жителей Карагандинской области стали победителями конкурса, который проводили газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

Благодаря подписке на республиканские газеты «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан» читатели получают не только информацию о происходящих в стране событиях, но и подарки. В этом убедились наши постоянные читатели. В марте печатные издания вместе с АО «Казпочта» проводили розыгрыш призов. Победителями стали десятки подписчиков, пять из которых – жители Карагандинской области. Счастливчиков уже поздравили и вручили им памятные подарки.

Жительница поселка им. Габидена Мустафина Шолпан Баграмова получила пятитомник «Жүз жылдық жылнама» («Столетняя летопись»). В него вошли статьи, отражающие суть ушедшей советской эпохи, которые были публикованы с 1919 по 1979 год в газете «Егемен Қазақстан». Надо отметить, что за это время издание сменило несколько названий: «Ұшқын», «Еңбек туы», «Еңбекшіл қазақ», «Еңбекші қазақ», «Социалды Қазақстан» и «Социалістік Қазақстан».

– Газету «Казахстанская правда» я выписываю почти 15 лет. Мне она очень нравится, – сказала победительница конкурса Шолпан Баграмова, которая работает диспетчером скорой помощи. – Газета помогает мне, сельской жительнице, узнавать о том, что происходит не только в Казахстане, но и за рубежом. Меня интересует все – и политика, и культура, и спорт. Желаю сотрудникам редакции, работникам Казпочты да и всем жителям Казахстана здоровья, мира и благополучия!

Призы-книги достались двум подписчикам газеты «Егемен Қазақстан» – завхозу сельской школы Осакаровского района Ерлану Жанзакову и учителю робототехники из Шетского района Асану Маженакову. Брендированный рюкзак вручили педагогу из Бухар-Жырауского Бисолтану Хизирхану.

Главный приз – смартфон – выиграла жительница Жезказгана Гулжан Жакембаева. Она работает в городском музее и уже более десяти лет остается верной читательницей газеты «Егемен Қазақстан».

Победители нашего конкурса пожелали процветания республиканским изданиям и попросили публиковать больше статей о жизни села.