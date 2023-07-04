Год колонии получил руководитель "Ертіс Орманы" за взятку

Деньги предназначались за общее покровительство при лесозаготовительной работе, а также за получение новых объемов работы по очистке леса.

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В ходе проведения специальных оперативных мероприятий пресечена незаконная деятельность руководства РГУ «Ертіс Орманы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент экономических расследований по Павлодарской области.

Нарушения в «Ертіс Орманы» ДЭР выявил в ноябре 2022 года.

«Установлено, что заместитель генерального директора РГУ «Ертіс Орманы» Абжатов К.М. получил от одного из лесозаготовителей незаконное денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге путем перечисления на карточный счет», – рассказали в департаменте.

Уточняется, что деньги предназначались за общее покровительство при лесозаготовительной работе, а также за получение новых объемов работы по очистке леса. Полученные деньги Абжатов использовал в личных целях.

«Щербактинским районным судом Павлодарской области Абжатову К.М. назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере лесного хозяйства сроком на 2 года», – заключили в ведомстве.