За здоровьем – на природу

Управление культуры и туризма Туркестанской области и туристский информационный центр Open Turkistan организовали мероприятие в Тюлькубасском районе. Лучшего места для популяризации спорта и развития активного экологического туризма, чем государственный природный заповедник «Аксу-Жабагылы», просто не найти.

Этот старейший заповедник страны, образованный в 1926–1927 годах на территории Жамбылской и Туркестанской областей, готовится отметить столетний юбилей. Под особой охраной здесь находятся три вида млекопитающих: снежный барс, сурок Мензбира – эндемичный западно-тяньшаньский вид сурка и исчезающий эндемичный подвид архара. А еще здесь встречается много видов уникальных растений, есть нетронутые уголки первозданной природы.

Руководитель областного управления культуры и туризма Азимхан Койлыбаев считает, что развитие в Казахстане экотуризма надо начинать прежде всего с воспитания любителей природы. Иначе без бережного отношения к дикой природе мы можем запросто потерять это бесценное богатство, которое так привлекает в наши края иностранных туристов.

Для участия в культурно-спортивном мероприятии «Спорт без границ» пригласили активистов различных экологических акций и субботников, осознающих важность уважительного отношения к окружающей среде и соблюдения чистоты.

В прошлом году Южный Казахстан посетили 74 тыс. туристов, которых привлекли природные красоты региона. За семь месяцев нынешнего года в природных парках и заповедниках региона побывала уже 101 тыс. человек.

Участники встречи ознакомились с выставкой флоры и фауны в музее-заповеднике «Аксу-Жабагылы». Для них организовали мастер-классы по экстремальным видам спорта, включая велоспорт (mountain bike) и бег в горах (trail run) и на равнинах.

Свои рекомендации на мастер-классе дал тренер по йоге. На занятиях по арт-терапии присутствующим рассказали о том, как она помогает раскрывать чувства через живопись и исцеляет людей через искусство. Арт-терапия сегодня широко используется в психологии как инструмент эмоционального развития. Представители общественной организации «Крас­ный Полумесяц Казахстана» разъяснили правила оказания первой помощи и безопасного поведения в горах.

Все мастер-классы проводили квалифицированные и опытные специалисты, задача которых – научить людей навыкам безопасного поведения на природе, умению избавляться от стресса на работе, выработать у туристов способность обретать на экотропе душевное спокойствие.