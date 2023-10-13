Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?

Кто бы мог подумать, что на "базе" Станции юных техников (СЮТ), расположенной в поселке с населением всего-то шесть тысяч человек, могут проводиться соревнования республиканского уровня, не говоря уже об областных?!

Фото: Игорь Бургандинов

Свежий ремонт выдает рачительного хозяина. Длинный коридор. Светло и чисто. Еще и тепло зимой, гордо докладывает Балыкбай Ауесханович. Он директорствует с 2013 года, сама же станция действует с 1979-го.

Заходим в первый кабинет. Здесь юные айтишники «колдуют» над графическим дизайном.

Мечта о быстрых путешествиях хотя бы в пределах Солнечной системы заставляет изобретать все новые схемы двигателей, часть из которых ближе к фантастике, чем к реальности. В конце 50-х годов родилась гениальная по своей сути идея использовать для двигателей энергию, благодаря которой светят звезды, – термоядерную энергию синтеза.

В этом году на республиканских соревнованиях сютовцы заняли 2-е место, уступив только Таразу. Свободнолетающие, кордовые, радиоуправляемые, планеры «леерные» и электролеты. Все делается своими руками (ну, кроме двигателей и систем радиоуправления, естественно).

Воспитанник Алихан Кушербаев показывает модель бронекатера. Точная копия, сделанная по чертежам полностью своими руками. Так положено. Внутри пенопласт, снаружи пластик от стеновых сэндвич-панелей. Разъединяешь, верхний слой толщиной 1 мм, нижний – 5 мм. Все идет в дело. Хорошо вырезается ножом. Стволы орудий – это трубочки от антенн радиоприемников.

Николай Львович Олейник ведет кружок авто- и судомоделизма уже 38 лет. Представляете, какой опыт! Поясняет, что есть суда-копии. Как военные, так и гражданские. Они все действующие! В зависимос­ти от размеров делятся на классы. От самых маленьких до 2,5 метра в длину быть могут.

Перемещаемся на площадку. Там размечена трасса для фигурного вождения.

Али Ахметов ловко проводит свой «болид» через все повороты и четко останавливает его на финише. Он суров и сосредоточен. Сразу видно – чемпион!

Вот и «гвоздь программы». Грузимся в микроавтобус. Сюда же помещается лодка надувная (заранее условие поставил!). А речка неподалеку! Ребята берут в руки пульты, педагог руководит, шоу начинается! Сначала бороздит водную рябь бронекатер, потом катера-виртуозы начинают носиться по акватории, закладывая лихие повороты.

Вот яхта радиоуправляемая. Оказывается, корпус модели выклеивается на болванке.Когда-то применялись бумага и клейстер, теперь современные материалы. Оказывается, что лучшим и самым технологичным армирующим материалом, который затем пропитывается эпоксидной смолой, является ткань от старых джинсов. Но не простых, а тех, которые «резинка», или «стретч», как сейчас модно выражаться. Такой материал легко растягивается, повторяя изгибы корпуса, и придает достаточную прочность.

– Но главное, чего я хочу, это чтобы наши мальчишки, не важно, какой они национальности: казахи, русские, украинцы, татары, не бегали по улице без дела. И все для этого сделаю. Вот только бы класс робото­техники еще открыть (со всем оборудованием, конечно), – заключил Балыкбай Ауесханович.