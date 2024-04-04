Задержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол»

Он подозревается в хищении при госзакупках, передает Kazpravda.kz

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Предполагается, что экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Муратулы незаконно провел госзакупки из одного источника. Департамент АФМ по Астане при координации главной транспортной прокуратуры задержал подореваемого.

Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



Информация разглашению не подлежит, сообщили в агентстве финмониторинга.