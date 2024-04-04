Задержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол»
217
Он подозревается в хищении при госзакупках, передает Kazpravda.kz
Предполагается, что экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Муратулы незаконно провел госзакупки из одного источника. Департамент АФМ по Астане при координации главной транспортной прокуратуры задержал подореваемого.
Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Информация разглашению не подлежит, сообщили в агентстве финмониторинга.