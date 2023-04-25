Задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины в Тобыле
576
Полиция арестовала подозреваемого в убийстве жительницы города Тобыл, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.
11 апреля в Тобыле обнаружили труп 59-летней женщины.
В ходе досудебного расследования 17 апреля полицейские задержали и арестовали 52-летнего жителя села Заречный, ранее не судимого.
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы", – отметили в ДП.