Задержание журналиста в Астане прокомментировал глава МИОР

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Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали прокомментировал в Facebook информацию о задержании корреспондента интернет-журнала "Власть" Беимбета Молдагали, передает Kazpravda.kz.

По словам министра, сейчас Беимбет Молдагали освобожден.

"Сегодня стало известно о доставлении корреспондента интернет-журнала "Власть" Беимбета Молдагали в районный отдел внутренних дел Астаны. Мы переговорили с коллегами из МВД, в настоящее время корреспондент отпущен", - сообщил Дархан Кыдырали.

Обстоятельства дела выясняются, добавил он.