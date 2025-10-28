Задержано 20 человек: в Алматы ликвидировали контрабанду наркотиков из США

Закон и Порядок
45

Отбывающий наказание в колонии организовал канал поставки из США в Алматы посылок с наркотиками — марихуаной и экстрактом каннабиса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На таможенном посту «Жетісу» изъяли 25 посылок с марихуаной и экстрактом каннабиса, вес изъятого составил 43 кг. Они признаны вещественными доказательствами по делу. В преступную деятельность вовлечены организатор, кураторы, покровители, дропперы, закладчики и расфасовщики.

"Задержано 20 подозреваемых, в том числе 2 сотрудника органов национальной безопасности и 3 сотрудника КУИС МВД РК, которые оказывали покровительство деятельности преступной группы.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за контрабанду и сбыт наркотических средств, а также за должностные преступления", - говорится в сообщении.

Полученный доход подозреваемые легализовали путем приобретения недвижимости, земельных участков и автотранспортных средств. С санкции суда наложен арест на 5 квартир, 3 строения, 10 земельных участков и 44 авто.

Дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

Прокуратура города Алматы предупреждает: незаконный оборот наркотических средств является тяжким преступлением и влечёт строгую уголовную ответственность. 

#Алматы #США #наркотики

