Членов киберпреступной группы задержали в Уральске

Задержания, Мошенничество, Искусственный интеллект
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Они похитили через интернет-ресурсы у жителей Кызылорды более 10 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Областной прокуратурой реализуется проект IT TERGEU, основанный на использовании возможностей искусственного интеллекта в судебно-следственной практике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Для своевременного раскрытия и качественного расследования интернет-мошенничества в области 19 июля текущего года на основании приказа была создана группа «Киберпол» из опытных сотрудников прокуратуры и полиции. В рамках проекта, используя возможности искусственного интеллекта, удалось проверить 689 номеров мобильных телефонов по 496 уголовным делам.

По результатам проверок выявлено 134 факта преступления, нанесших ущерб на сумму более 200 млн тенге, задержано 62 преступника.

Помимо этого, за сутки найден 51 человек, числившийся пропавшим без вести. Из зарегистрированных 772 преступлений по факту мошенничества 375 были направлены в суд.

В настоящее время на стадии расследования взыскано в общей сложности 439 млн тенге ущерба причиненного путем мошенничества.

Как отмечается, в августе-сентябре текущего года в рамках проекта IT TERGEU в Уральске были задержаны члены киберпреступной группы, которые путем мошенничества похитили через интернет-ресурсы у жителей Кызылорды более 10 млн тенге.

Прокуратура Кызылординской области призывает граждан быть бдительными при совершении сделок через интернет-ресурсы. 

#задержание #киберпреступники #IT TERGEU

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