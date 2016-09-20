Сам же взрыв прогремел на Манхэттене вечером в субботу в западной части города – в районе Челси на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. Еще одно взрывное устройство сработало в штате Нью-Джерси. Кроме того, в Нью-Йорке и Нью-Джерси были найдены неразорвавшиеся взрывные устройства.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, как сообщает РИА Новости, назвал произошедшее преднамеренным действием. При этом он не увидел связи со взрывом в Нью-Джерси, который произошел несколькими часами ранее. Взрыв должен был случиться во время массового забега, однако никто не пострадал, так как старт отложили.

Выборы состоялись

В минувшее воскресенье, 18 сентября, в России прошел единый день голосования. Граждане выбирали состав новой Госдумы, региональных парламентов, а в девяти регионах – губернаторов. По данным Центризбиркома (ЦИК), серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. По предварительным подсчетам, в Госдуму проходят четыре партии: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Выборы в нижнюю палату парламента проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 – по одномандатным округам. По данным ЦИК, предварительная явка составила 47,8%.

За ходом выборов в Госдуму в день единого голосования наблюдали около 264 тыс. наблюдателей. Об этом в понедельник, 19 сентября, на заседании ЦИК сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Продукты дорожают

Мировые цены на продовольствие в августе выросли до рекордного за 15 месяцев уровня. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization of United Nations, FAO).

Индекс продовольственных цен FAO (средневзвешенный показатель, который отслеживает мировые цены на зерновые, мясо, молочные продукты, растительное масло и сахар) в августе составил 165,6 пункта. Это наивысший показатель с мая 2015 года.

Индекс цен на растительные масла повысился на 7,4%, до 169,1 пункта, на молочную продукцию – на 8,6%, до 154,6 пункта. Увеличилась стоимость сыра, сухого цельного молока и сливочного масла, отмечают эксперты FAO. Индекс цен на сахар составил 285,6 пункта, что на 2,5% выше июльского показателя.

Трудно придется британским банкирам

Положение Лондона как одного из ведущих мировых финансовых центров может серьезно пострадать, если после Brexit Великобритания перестанет быть частью единого рынка ЕС и в результате потеряет возможность свободно действовать в 27 странах Евросоюза. С таким предупреждением, как сообщает ТАСС, выступил в интервью британской газете Guardian президент Бундесбанка (центрального банка Германии) Йенс Вайдманн.

Напомним, что на референдуме, который прошел в Великобритании 23 июня, 51,9% подданных королевства проголосовали за выход страны из состава ЕС. В настоящий момент правительство формирует свою переговорную стратегию. Часть членов кабинета министров, среди которых, по данным СМИ, находится глава МИД Борис Джонсон, выступают за так называемый жесткий Brexit. Этот вариант подразумевает выход Великобритании из Европейской экономической зоны.

Причина пожара – мобильник

Загоревшийся аккумулятор мобильного телефона стал причиной пожара на борту лайнера американской авиакомпании Delta Airlines. Инцидент произошел спустя 15 минут после взлета, сообщает портал Airlive.

Пожар произошел на борту самолета, следовавшего из города Норфолк (штат Виргиния) в Атланту (Джорджия). Потушить огонь бортпроводникам помог летевший этим рейсом отставной военный.

В результате пожара были повреждены несколько сидений, однако никто из людей не пострадал. Командир воздушного судна решил не совершать вынужденную посадку и продолжить полет. Какой именно телефон стал причиной ЧП, не уточняется. К слову, ряд российских и зарубежных авиакомпаний ограничили использование на борту своих самолетов смартфона Samsung Galaxy Note 7. Причиной таких мер стали неисправные аккумуляторы гаджета, из-за которых он может загореться.