​Задержаны подозреваемые

Свежий выпуск
564
По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ

Сам же взрыв прогремел на Манхэттене вечером в субботу в западной части города – в районе Челси на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. Еще одно взрывное устройство сработало в штате Нью-Джерси. Кроме того, в Нью-Йорке и Нью-Джерси были найдены неразорвавшиеся взрывные устройства.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, как сообщает РИА Новости, назвал произошедшее преднамеренным действием. При этом он не увидел связи со взрывом в Нью-Джерси, который произошел несколькими часами ранее. Взрыв должен был случиться во время массового забега, однако никто не пострадал, так как старт отложили.

Выборы состоялись

В минувшее воскресенье, 18 сентября, в России прошел единый день голосования. Граждане выбирали состав новой Госдумы, региональных парламентов, а в девяти регионах – губернаторов. По данным Центризбиркома (ЦИК), серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. По предварительным подсчетам, в Госдуму проходят четыре партии: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Выборы в нижнюю палату парламента проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 – по одномандатным округам. По данным ЦИК, предварительная явка составила 47,8%.

За ходом выборов в Госдуму в день единого голосования наблюдали около 264 тыс. наблюдателей. Об этом в понедельник, 19 сентября, на заседании ЦИК сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Продукты дорожают

Мировые цены на продовольствие в августе выросли до рекордного за 15 месяцев уровня. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization of United Nations, FAO).

Индекс продовольственных цен FAO (средневзвешенный показатель, который отслеживает мировые цены на зерновые, мясо, молочные продукты, растительное масло и сахар) в августе составил 165,6 пункта. Это наивысший показатель с мая 2015 года.

Индекс цен на растительные масла повысился на 7,4%, до 169,1 пункта, на молочную продукцию – на 8,6%, до 154,6 пункта. Увеличилась стоимость сыра, сухого цельного молока и сливочного масла, отмечают эксперты FAO. Индекс цен на сахар составил 285,6 пункта, что на 2,5% выше июльского показателя.

Трудно придется британским банкирам

Положение Лондона как одного из ведущих мировых финансовых центров может серьезно пострадать, если после Brexit Великобритания перестанет быть частью единого рынка ЕС и в результате потеряет возможность свободно действовать в 27 странах Евросоюза. С таким предупреждением, как сообщает ТАСС, выступил в интервью британской газете Guardian президент Бундесбанка (центрального банка Германии) Йенс Вайдманн.

Напомним, что на референдуме, который прошел в Великобритании 23 июня, 51,9% подданных королевства проголосовали за выход страны из состава ЕС. В настоящий момент правительство формирует свою переговорную стратегию. Часть членов кабинета министров, среди которых, по данным СМИ, находится глава МИД Борис Джонсон, выступают за так называемый жесткий Brexit. Этот вариант подразумевает выход Великобритании из Европейской экономической зоны.

Причина пожара – мобильник

Загоревшийся аккумулятор мобильного телефона стал причиной пожара на борту лайнера американской авиакомпании Delta Airlines. Инцидент произошел спустя 15 минут после взлета, сообщает портал Airlive.

Пожар произошел на борту самолета, следовавшего из города Норфолк (штат Виргиния) в Атланту (Джорджия). Потушить огонь бортпроводникам помог летевший этим рейсом отставной военный.

В результате пожара были повреждены несколько сидений, однако никто из людей не пострадал. Командир воздушного судна решил не совершать вынужденную посадку и продолжить полет. Какой именно телефон стал причиной ЧП, не уточняется. К слову, ряд российских и зарубежных авиакомпаний ограничили использование на борту своих самолетов смартфона Samsung Galaxy Note 7. Причиной таких мер стали неисправные аккумуляторы гаджета, из-за которых он может загореться.

Популярное

Все
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Токаев освободил от должности посла в Монголии
С начала года на производстве погибло 40 человек в Казахстане
Казахстанские школьники отличились на чемпионате школьной инженерии в Хьюстоне
В Казахстане отменили таможенные пошлины на вывоз шкур и шерсти
Новая гробница найдена в Египте
Ирригационные системы области Абай восстановят полностью до 2028 года
«Таза Қазақстан»: марафон экологических мероприятий стартует в РК
Более 20 сел Западно-Казахстанской области отказались от продажи алкоголя
От Токио до Парижа: в каких соревнованиях будут участвовать казахстанцы
В Семее прошел этно-кулинарный конкурс «Ақ бауырсақ»
Криптоактивы финпирамид почти на 4 млн USDT арестовали в Алматы
Глава государства посадил дерево в парке «Жастар»
Первую сеть стандарта 10G запустили в Китае
Школьники показали Президенту свои проекты по очистке реки Есиль
Столичные гимнастки завоевали «бронзу» на Кубке мира
Госаудиторы рассказали, какие изменения произошли в сфере теплоснабжения
Президент: Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле
Победителей конкурса национального искусства «Серпер» определили в Астане
Терпение и труд
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Незнание законов не освобождает от... профессии
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Взорвавшая мировые чарты башкирская группа Ay Yola удостоена почетных званий
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Астана становится центром ивент-туризма
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Говорят правнуки солдат Победы
Как убивали Шерзата Болата
В Астане открылась выставка «Художник своего времени»
Нет дружбы крепче фронтовой
Рекордные заморозки зафиксировали в Турции
В ВКО из-за дефицита сырья под вопросом оказалась реализация важных инвестпроектов
Более тысячи вывесок демонтировали в Астане
Любовь сильнее времени: история Козы Корпеша и Баян Сулу
Планами по развитию казахстанского спорта поделились в министерстве
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике

Читайте также

Астана становится мировым центром аквариумистики
С огнем шутить опасно!
В центре надежды
Противоправный контент будет заблокирован

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]