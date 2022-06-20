Задержку рейсов в Анталью прокомментировали в КГА

Задержки авиарейсов по маршруту Алматы – Анталья прокомментировали в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает Kazpravda.kz.

18 июня на воздушном судне Boeing-767 авиакомпании Air Astana была обнаружена техническая неисправность, что в свою очередь повлияло на своевременность выполнения рейсов, которые планировались на данном воздушном судне. Авиакомпания была вынуждена произвести замену воздушного судна на последующих рейсах, пояснили в КГА.

18 и 19 июня были задержаны 2 рейса по маршруту Алматы – Анталья на 24 часа 56 минут и 3 часа 23 минуты.

«Так, рейс КС 915 авиакомпании Air Astana по маршруту Алматы – Анталья от 18 июня планировался к вылету по расписанию в 09:40 часов по местному времени. Однако рейс был задержан по технической причине на утро 19 июня. Произведена замена воздушного судна. Рейс отправился в Анталью в 10:36 часов 19 июня.

Также рейс КС 915 от 19 июня Алматы – Анталья по расписанию планировался в 09:40 часов по местному времени. Однако по технической причине произведена замена воздушного судна на меньшей вместимости с Boeing-767 на Airbus-321. Борт отправился в 13:03 часов 19 июня по местному времени. Часть пассажиров с этого рейса отправлены в Анталью через Нур-Султан, а часть планируется отправить рейсом КС 915 Алматы – Анталья от 20 июня», – сообщили в комитете.

Кроме того, рейс КС 915 по маршруту Алматы – Анталья от 20 июня задерживается до 15:40 часов из-за ожидания воздушного судна с рейса Сеул – Алматы. Задержка составит 6 часов, добавили в ведомстве.

«Всем пассажирам задержанных рейсов оказаны услуги, предусмотренные статьей 86 Закона «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации». В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения авиакомпанией данных требований предусматривается административная ответственность в виде штрафа.

Основным приоритетом воздушного транспорта является безопасность перевозки пассажиров, в связи с чем, если опасные условия создают угрозу безопасности, перевозчик должен их устранить, что, как правило, приводит к задержке рейса», – заключили в КГА.