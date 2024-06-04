Задолжавшая стипендиатка должна понести ответственность, считают в «Болашаке»

Сегодня в апелляционном суде рассмотрели дело по иску Центра международных программ «Болашак» (ЦМП) к Макпал Дарибаевой и Наталье Воробьевой, корреспондент Kazpravda.kz

Фото: bolashak.gov.kz

Напомним, восемь лет назад ответчицы – Наталья Воробьева и Макпал Дарибаева выступили гарантами своей коллеги Валерии Гавриленко, получившей стипендию «Болашак». В 2019 году Гавриленко, проучившись в Англии и отработав в Казахстане 1 год, вывела две свои квартиры из-под залога ЦМП и уехала жить в Великобританию.

Спустя два года «Болашак» признал свой документ неправомерным и лишил выпускницу стипендии, потребовав от гарантов возместить часть стоимости обучения.

Сегодня в суде гарант Воробьева сообщила, что общая стоимость обучения Гавриленко на тот момент составляла 29 млн тенге, на остаток необходимой суммы она привлекла подруг в качестве гарантов. Ответчицы заявили, что иск центра необоснованный, что «Болашак» в одностороннем порядке увеличил их финансовые обязательства.

По этому поводу пресс-секретарь центра Ляззат Тукушева в беседе с корреспондентом Kazpravda.kz отметила, что сумма обязательств гарантов прописана в договоре.

«Мы не можем увеличить их финансовую ответственность, поскольку сумма обязательств прописана в договоре. Мы добиваемся справедливого медиативного соглашения и хотим, чтобы всю ответственность понесла Гавриленко. Она, наконец, вышла на связь, и мы добиваемся того, чтобы она нашла других гарантов, залог или погасила задолженность. Сейчас занимаемся процессом привлечения к уголовной ответственности Валерии Гавриленко», – заключила пресс-секретарь, добавив, что официальные комментарии центр даст по итогам суда.

Напомним, ранее гаранты потребовали вернуть две квартиры, которые были незаконно сняты с залога; привлечь к уголовной ответственности должностные лица, которые злоупотребили своим положением и совершили коррупционные действия; вернуть в страну Валерию Гавриленко. В своих соцсетях они обратились к главе государства для защиты своих прав. О ситуации вокруг центра высказался глава Миннауки Саясат Нурбек.