«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения сообщает, что распространяемое сообщение о возможном захвате школы в городе Актобе в социальных сетях не соответствует действительности. В полиции заявили, что такие фейки распространялись и в России, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Правоохранительными органами начато расследование.

"Комитетом совместно с местными исполнительными органами принимаются дополнительные меры по усилению систем безопасности, а также проведению учебно-тренировочных мероприятий во всех организациях образования страны. Учебный процесс в организациях образования продолжается в штатном режиме. Просим родителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Важно доверять официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

В департаменте полиции области отметили, что "лжетеррористы" будут установлены.

"Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них. Также взят на контроль пропускной режим в организации образования. Аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в ряде городов Российской Федерации. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения", - говорят полицейские.

Они просят граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие.