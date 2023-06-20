Захват заложников в банке в Астане: подозреваемый арестован на 2 месяца

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Арестован житель Астаны Алихан Мурадов, подозреваемый в захвате заложников в Kaspi Bank, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда города.

Фото: Kazpravda.kz

«20 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова», – сообщили в суде.

Напомним, 18 июня текущего года в 13:51 неизвестный, ворвавшись в отделение филиала Kaspi Bank по улице Достык, угрожая предметом, похожим на пистолет, взял в заложники 7 человек.

На переговоры с ним пошел лично министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов. 

В 16:35 после переговоров сотрудники спецподразделения провели штурм. В результате четко спланированной операции 30-летний мужчина был задержан, все заложники освобождены.

Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Захват заложника».

 

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