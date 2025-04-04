фото Юрия Беккера

«А Николаич где?» От частоты повторений этого вопроса под конец беседы кружилась голова. Через одного клиенты магазина спрашивали об этом у менеджеров. А заметив, что консультант занят, с пониманием ожидали своей очереди. Казалось бы, что такого необычного? Стандартный алматинский магазин, где собрано все для отопления, вентиляции, канализации, стандартные посетители, менеджеры, а вот консультант совсем не стандарт­ный. Виталию Николаевичу Федорову идет 87-й год, почти 70 из которых он отдал рабочей профессии, и прекращать свою деятельность не намерен.

Поступив в ремесленное училище в 1956 году и в 1958-м получив диплом электрогазосварщика, он ни одного дня не пожалел о своем выборе. Трудностей с поиском работы не было никогда, она сама искала его. В трудовой книжке человека с солидным стажем не так уж много отметок – около десяти официальных рабочих мест.

На вопрос о перерывах в стаже наш герой смеется: «Как без работы-то? Труд – это основа хорошего настроения, самочувст­вия и долголетия». А без дела, по его словам, человека одолевают тревожность и недовольство. Самокопание, прокрастинация у молодежи сейчас сплошь и рядом, депрессии какие-то выдумали... Наш герой очень любит один анекдот: «Когда пожилой крестьянке вкратце рассказали о проблеме Анны Карениной, она, недолго думая, сказала: корову бы ей, а лучше две!» Грубовато и поверхностно, конечно, но в этом очень много смысла. Человек, занятый трудом, работающий как головой, так и руками, прак­тически неуязвим.

По словам нашего собеседника, очень важно понять, к чему тебя тянет по-настоящему. И в профессию идти по призванию, а не за компанию или по родительской воле.

– Пошел в инженеры с другом, а хотел быть врачом, – говорит Виталий Николаевич. – И что в итоге? Мир приобрел плохого инженера и потерял хорошего врача. Или мечтал быть столяром, а родители настояли, чтобы в экономисты подался да в кабинете теплом сидел. И мается потом такой специалист, не понимая куда ему себя пристроить. Молодежь ведь часто дань моде отдает, не думая о том, какие специальности по душе и какие будут актуальны в будущем. А рабочая специальность – это то, что позволит всегда быть при деле. Ну вот изобрели искусственный интеллект, статьи он за людей пишет, лазером операции уже делает, а попробуй-ка канализационные трубы проложить в домах или отопление путевое сделать с интеллектом этим искусственным. Ведь все вручную до сих пор. Сколько еще лет пройдет, прежде чем роботы научатся такому и применять их начнут повсеместно?

Первое место работы нашего героя – Кузнецкий металлургический комбинат в городе Сталинске, 1958 год. Затем Кемерово, Якутия, Урал, Казахстан. Работал на золотом месторождении Нежданинское – его еще не было на картах, а Виталий Николаевич уже монтировал там электростанцию. Добраться туда было делом нелегким, единственным транспортом был вертолет, в который, как вспоминает собеседник, пассажиры набивались, как в трамвай. Оттого и вахты были затяжными, не всегда удавалось даже попасть на борт. Трудиться приходилось порой и в более экстремальных условиях. В южных регионах огромной страны работали при таких высоких температурах, что и в банях не во всех бывает. И несмотря на жару, заедали комары.

– Работая на никелевом заводе в Верхнем Уфалее, даже в голову не приходило требовать каких-то бонусов, как сейчас говорят, за особые условия труда, – продолжает Виталий Николаевич. – Мы все делали одно общее дело – работали на благо народа, на благо Родины. Надо было установить электрические фильтры на трубе, проводил их монтаж при внешней температуре минус 47–48 градусов. Помню, накрывался плотным брезентом и при паяльной лампе монтировал, иначе провода ломались. Провода ломались на морозе, а люди нет. Мы, закаленные и в свое дело влюбленные, только удовольствие получали от трудных задач и от того, что смогли справиться.

Объехав почти весь СССР, Виталий Николаевич оказался в Казахстане и остался здесь по большой любви.

– Я встретил прекрасную женщину – восточную красавицу казашку Разию, – вспоминает наш герой. – В 1983 году в Кустанае в совхозе «25 лет Целины» делал отопление, а она работала в столовой, прекрасно готовила, была такая учтивая, приветливая, влюбился сразу и навсегда. Из Кустаная, меня, как опытного специалиста, пригласили монтировать котельную в алматинском совхозе «Горный гигант». Один монтировал четыре котла. Директору все тогда очень понравилось, и он пригласил на постоянную работу. Загвоздка была в том, что в Алма-Ате не было никакого жилья. Но директор сказал, что такими специалистами не разбрасываются, и вручил мне ключи от дома. Тогда все было возможно, простой человек ценился. Жена устроилась поваром, а я – сварщиком. С супругой в этом доме мы прожили 30 лет. Десять лет назад моя Розочка ушла в мир иной. От первого брака у меня две замечательные дочери, и у нас с Разией дочка. Я трижды счастливый отец! У меня четверо внуков, два правнука. Старшей дочери – 61, младшей – 37. Дети выросли, внуки тоже.

Оказавшись в Казахстане, наш герой влюбился не только в свою красавицу Разию, называя ее лас­ково Розочка, но и в саму страну, в ее народ, менталитет, природу. По словам Виталия Николаевича, самое ценное в Казахстане – это люди и отношения между ними. За свою жизнь ему довелось побывать во многих союзных республиках. Со знанием дела он утверждает, что таких людей, как у нас, нет нигде. Только здесь так ценна дружба, так важны добрососедские отношения, только здесь всегда придут на помощь и что важно – сумеют порадоваться за другого.

– У нас в совхозе жили и работали чеченцы, уйгуры, русские, казахи, украинцы, немцы, корейцы. Все общались и помогали друг другу, – делится он сокровенным. – Отсутствовали жадность, зависть. Зато присутствовал юмор, порой даже задевающий, но все это было по-доброму, и никто не обижался. Знаете такую мудрость: настоящая любовь – это не влюбленность в розовых очках, это когда ты, зная все недостатки человека, смиряешься, принимаешь и продолжаешь его любить. Так вот у нас в Казахстане все было и есть по любви, дай бог, чтобы и дальше так продолжалось.

Сегодня Виталий Николаевич все так же продолжает трудиться. Только теперь он делится опытом, консультируя покупателей.

– Вот завершил схему, как грамотно смонтировать теплый пол, – рассказывает Федоров. – Сейчас пришел мужчина с другим запросом: котел работает, батарея одна греется, другие нет. Объяснил, что делать, какой насос помощнее поставить да как правильно фильтр проверить.

На работу консультант приезжает на машине. Водительский стаж у него 62 года. Сам шутит про себя, что жених он по нынешним меркам завидный: и жилплощадь, и автомобиль, и работа, и даже пенсия имеется. А задора и оптимизма – на трех молодых хватит. А еще Виталий Федоров убежден, что честный физический труд всегда будет в цене, ведь пока инженеры проек­тируют будущее, рабочие руками создают н