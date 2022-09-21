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Закладывается важнейшая демократическая традиция
Арман Токтушаков, эксперт Института мировой экономики и политики

Инициатива Касым-Жомарта Токаева об однократном президентском сроке очень важна – значимость данной новации обусловлена тем, что институт президентства занимает в политической системе Казахстана одно из ключевых мест, определяя во многом актуальную повестку развития страны.

Изменился срок действия мандата президента. Теперь президентский срок – 7 лет без права повторного переизбрания. При этом очень важно, что эта норма не подлежит изменению в дальнейшем. Второе новшество – прод­ление срока полномочий судей Конституционного суда до 8 лет также без права повторного назначения. Третье новшество – переименование столицы.

Изменение сроков полномочий президента очень важно, поскольку нацелено на реформирование существующей политической модели. Таким образом, вносятся серьезные изменения, которые предопределяют будущее политической системы и динамику ее развития на долгосрочный период.

Текущий срок полномочий Президента заканчивается летом 2024 года. Если бы выборы не были досрочными и нынешний Президент баллотировался в 2024 году, то срок его полномочий истекал бы летом 2029 года.

Сейчас же, в случае его победы на нынешних выборах, срок его полномочий закончится осенью 2029 года. По сути, срок полномочий действующего Президента закончится все в том же 2029 году. Таким образом, Президент Токаев не обнуляет свой президентский срок и не получает никаких дополнительных преимуществ на выборах. Общий срок его президентства в случае победы на выборах остается тем же, и пребывание у власти не удлиняется.

Инициатива об однократном президентском сроке находится в русле всех реформ по демократизации страны. В этом же ключе демократизации политической системы ранее было объявлено о принципе беспартийности Президента. Сейчас Президент не является лидером политической партии, которая доминирует в Парламенте. Кроме того, согласно новым изменениям ближайшие родственники президента не смогут теперь занимать руководящие должности в государственных структурах и госкомпаниях. Также президент теперь не сможет снимать с долж­ности акимов райо­нов, городов, сельских округов.

Инициатива однократного 7-летнего срока, как отметил государственный советник Ерлан Карин, является политической инновацией, поскольку не имеет прецедентов в близком и далеком окружении Казахстана. Тем не менее если посмотреть международный опыт, можно отметить близкие к нам примеры. В Мексике президент избирается на 6-летний срок без права переизбрания, в Южной Корее президент избирается на 5 лет также без права переизбрания.

Понятно, что в этих странах своя политическая специфика, свои традиции. Тем не менее мы можем говорить, что подобная практика используется в других странах.

Во Франции периодически поднимается вопрос о введении 7-летнего срока президентства. В частности, 12 апреля этого года об этом высказывался действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Он говорил, что 7-летний срок – хороший ритм для президентских выборов, хороший темп по отношению к парламентским выборам.

Два президентских срока по 4 года в Соединенных Штатах также можно соотнести с одним президентским сроком в нашей стране, поскольку в большинстве случаев американские президенты переизбираются на второй срок.

На мой взгляд, основной смысл однократного президентского срока связан с необходимостью устранения рисков монополизации власти. При этом в Конституции четко прописывается, что президент не сможет переизбираться на второй срок и эту норму поменять нельзя. Таким образом, в нашей стране закладывается хорошая демократическая традиция.

В целом однократное президентство без права переизбрания и без возможности изменить эту норму в будущем направлено на развитие демократии и сохранение в обществе стабильности. За 7 лет президент сможет выполнить поставленные стратегические задачи и исполнить свою предвыборную программу.

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