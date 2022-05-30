Фото: Kazpravda.kz
Общество
"Закон един для всех" – Назарбаев о своих подследственных родственниках
Диасов Ораз
корреспондент

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью политологу Данияру Ашимбаеву высказался о своих родственниках, находящихся под следствием, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон – един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту», - сказал Нурсултан Назарбаев.

При этом он напомнил историю с Рахатом Алиевым.

«Он был мужем моей дочери, отцом моих внуков, практически был мне как сын. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба», - заявил Первый Президент Казахстана.

В целом, по словам Назарбаева, за годы его президентства народ проделал огромную работу.

«Некоторые забывают это, но я уверен, что народ мудр и все помнит. Казахстан стал полноправным участником международных процессов, как политических, так и экономических. За годы независимости в страну было привлечено более 360 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. По данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Казахстана вырос в 32 раза - с 5,15 млрд долларов в 1993 году до 164,79 млрд долларов в 2020 году. ВВП на душу населения вырос в 28 раз - с 304,85 тысяч долларов в 1993 году до 8,7 тысяч долларов в 2020 году», - резюмировал Назарбаев.

Он отметил также, что объем экономики Казахстана в 2 раза больше экономик всех стран Средней Азии, вместе взятых.

«Мы - признанный экономический лидер региона. Вспомните, с чего мы начинали в 1991 году, и чего достигли сегодня - это земля и небо. Мы укрепили свою независимость, определили границы со всеми соседями, и какие-либо территориальные претензии к нам в настоящее время полностью исключены. Чтобы быть независимым, государство должно иметь признанные миром границы, собственную боеспособную армию, национальную валюту, получить международное признание. Всего этого у нас не было. Это достигалось в годы моего президентства и под моим руководством», - отметил позже Назарбаев.

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